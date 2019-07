Sport



Pantera Lucchese: Dovichi, Barberini, Frulletti ultimi rinforzi per puntare alla B2

domenica, 7 luglio 2019, 22:19

di valter nieri

Dopo l'unione in un unico codice Fipav per Pantera e Lucchese, il nuovo assetto societario del presidente Ottorino Papini si è prefissato programmi ambiziosi con una sostenibilità del progetto grazie al consolidamento della rosa con atlete di qualità e ad un settore giovanile che sta reclutando molte ragazze fiere di entrare in una società così blasonata e che resta al momento l'unica lucchese ad essere stata in serie A.

Le ragazze, intanto, si stanno godendo le ferie e per quelle impegnate nel lavoro ci sono i week-end al mare stimolando la conversazione, mentre si sciolgono sdraiate al sole. Ed i commenti sono tanti che sfociano dai numerosi acquisti.

Indosseranno la maglia biancoazzurra Cristina Dovichi che torna a giocare a Lucca dopo aver vinto il campionato di B2 con il Fucecchio. La banda lucchese torna anche ad indossare quei colori che da bambina le consentirono di iniziare una carriera costellata di successi. La schiacciatrice laterale è un lusso per la serie C e a convincerla sono state la vicinanza da casa, visto che le aumentano gli impegni familiari (fra una settimana si sposa) e l'ambizione della società del D.S. Roberto Arfavelli e di Massimo Bartoli.

Un altro lusso per la C è quello di Dania Torriani che rientra nella Lucchese dopo il fine prestito con l'Oasi Viareggio dove ha disputato l'ultimo campionato in B2. Terza banda la grintosa Teresa Farsetti, fra le principali protagoniste della Lucchese nei play-off vinti contro il Ponsacco in serie D.

A completare il reparto delle schiacciatrici è arrivata a S.Marco la forte ventenne Sara Barberini proveniente dal Buggiano Flora terzo in campionato ed uscito ai play-off per la promozione in B2. Quattro bande incisive e spesso in doppia cifra nei colpi ad una mano che garantiscono solidità e rapidità negli spostamenti laterali anche se si è chiuso il volley mercato senza un innesto di un opposto di ruolo.

"Non è stato volutamente preso un opposto - dice coach Alessandro Bigicchi - perché disponendo di quattro forti bande abituate a giocare è nostra intenzione alternarle facendole giocare sempre. Una di loro vedrò di trasformarla di ruolo una volta impostati gli schemi".

La squadra appare competitiva per le zone alte della classifica.

"Sono fiducioso - risponde il tecnico - ed è ovvio che puntiamo ad alzare l'asticella delle nostre ambizioni. Comunque i campionati non si vincono soltanto con i nomi. Dobbiamo amalgamarci, lavorando sodo in allenamento cercando strategie da implementare in base alle caratteristiche delle singole atlete. Sono soddisfatto di avere una squadra sulla carta grintosa e motivata. Se sarà competitiva per le prime posizioni lo vedremo dopo le prime cinque sei partite. Si è rinforzata molto l'MTK Grosseto, ma poi ci sono diverse squadre bene organizzate come Ambra Cavallini, Buggiano, Cascina (sta facendo crescere di anno in anno una squadra giovane) e lo stesso S.Miniato.

GLI ALTRI REPARTI

Una Pantera Lucchese che guardando le caratteristiche dei singoli sembra rispecchiare la grinta del suo allenatore. Una squadra più matura ed in su con l'età che sulla carta si prospetta più aggressiva rispetto alla Pantera dell'ultima stagione che ogni tanto si estraniava dal gioco, lasciando per strada punti facili. Neo promossa in C, ma una categoria che lei conosce bene, Livia Bartoli è la regista della squadra e probabilmente anche il nuovo capitano. Dopo la sua splendida stagione con la Lucchese, vuole portare la squadra in alto e per farlo si avvale del primo libero Elena Davini, la regista arretrata, il libero in sintonia di intesa costituendo assieme a Livia la spina dorsale della Lucchese dell'ultima stagione.

Seconda palleggiatrice è la sedicenne Margherita Farella, proveniente dal Casciavola che ha vinto i play-off quest'anno salendo in serie C. La società di Papini ha dato fiducia come secondo libero a Casterina Bini, di proprietà della Pantera. Una ragazza promettente lanciata nella prima squadra.

LE CENTRALI

Le due centrali titolari, pronte in coppia a ricoprire, per il terzo anno consecutivo, il consueto ruolo di contenimento, intendendosi molto bene anche nei raddoppi a muro, sono Arianna De Cicco e Federica Piegaia. Ma altre due centrali sono state inserite nella rosa. Si tratta della trentasettenne Alessia Bramante, una fra le più forti di ruolo di sempre del volley lucchese e che torna dopo cinque anni di assenza a calpestare di nuovo il parquet.

"In allenamento - dice Bigicchi - la Bramante dimostra sette anni meno. La sua classe sarà determinante per la squadra". L'altra è Martina Frulletti proveniente dal Valdiserchio di Borgo a Mozzano. Infine altra grande novità che calma l'ansia dei tifosi riguarda la bandiera della Pantera Arianna Palla, entrata nel quadro dirigenziale con l'incarico di team manager. Farà da trait d'union fra il reparto tecnico ed il quadro dirigenziale, accomodandosi in panchina. Il suo però non è un addio definitivo a livello agonistico, in quanto continuerà ad allenarsi rendendosi eventualmente disponibile in caso di necessità.

L'inizio della preparazione è fissato al Palamartini per il 22 agosto. Sempre a S.Marco verranno disputate le partite interne di campionato. Resta da vedere in quale girone sarà inserita la squadra attesa ad una stagione di vertice e che in campo si prospetta combattiva, decisa e determinata per raggiungere l'obiettivo e divertire i tifosi che dopo l'unione fra Pantera e Lucchese saranno sicuramente più numerosi e calorosi.