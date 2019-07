Sport



Pronto l'assetto delle giovanili del Basketball Club Lucca per la stagione 2019/20

mercoledì, 31 luglio 2019, 13:13

Da pochi giorni Giuseppe Piazza, responsabile tecnico del settore giovanile e Massimo Chiarello responsabile organizzativo hanno terminato il lavoro necessario alla preparazione dei campionati di tutto quanto il settore giovanile, un settore con oltre 160 ragazzi da gestire che ha richiesto un lungo e laborioso iter, fatto di incontri con i ragazzi, con i genitori, fatto di riunioni tecniche con gli allenatori, di scelte, di squadre da assemblare e di campionati da scegliere, ai quali iscrivere le squadre.

Le compagini che parteciperanno alla prossima stagione saranno dieci, con la possibilità che diventino poi undici con l'aggiunta di un ulteriore U13 a Settembre, sulla base del numero degli iscritti.

Partiamo dai più piccoli, la prima squadra che nella prossima stagione rappresenterà il Basketball Club Lucca è la U13/Esordienti che verrà affidata a Pino Chieffo e Lorenzo Puschi, come assistente ci sarà Giacomo Stefani.

Ancora una U13 allenata da Luca Merciadri e Lorenzo Losco, segue la U14 affidata a Giacomo Landucci e a Massimo Chiarello, poi due U15, la prima seguita dalla coppia Emanuele Merola e Filippo Tardelli, la seconda invece ha come coach Alessandro Ricci e Lorenzo Losco.

Un'altra U15, ma questa volta è l'Eccellenza, affidata all'espertissimo Giuseppe Piazza, assistito da Giacomo Landucci, si sale ancora un gradino e siamo alla U16 Silver, allenata da Massimo Chiarello e Filippo Tardelli, poi la U16 Gold guidata dal navigato Damiano Sodini e dal decano dei nostri allenatori Fabrizio Cappellini

La U18 Gold squadra che dovrà affrontare un campionato di livello superiore, sarà affidata a Giuseppe Piazza assistito da Francesco Pizzolante, infine, una U20 affidata a Massimo Chiarello e Gianluca Orsi.

A curare la preparazione fisica di tutte quante le giovanili, saranno Damiano Sodini e Claudio Giuntoli che si alterneranno in palestra per seguire i ragazzi.

La dirigenza del Basketball Club Lucca ha voluto con forza creare un settore giovanile seguito da tutti allenatori esperti e capaci, tutti in possesso dell'abilitazione ad allenare squadre di categorie superiori, anche questo è un segnale positivo che la società vuol dare, importante soprattutto per tutti i genitori dei ragazzi iscritti, è un indice di quanto il BcL tenga al settore giovanile, alla crescita tecnica dei ragazzi e soprattutto alla loro formazione, non lasciando nulla al caso.

Adesso qualche giorno di vacanza e da fine agosto una squadra alla volta si presenterà di nuovo in palestra per i primi allenamenti, in vista dell'inizio dei vari campionati