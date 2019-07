Sport



Sara Madera è una nuova giocatrice del Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca

martedì, 2 luglio 2019, 17:57

Il Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca è lieto di annunciare l’ingaggio, tramite la formula del prestito, dall’Umana Reyer Venezia di Sara Madera, centro-ala classe 2000. La cestista livornese può essere considerata come una delle principali enfant prodige della palla a spicchi nazionale. Nonostante la sua giovanissima età, infatti, Sara Madera ha avuto già modo di mettere in mostre le sua qualità con il team lagunare, sia sul palcoscenico della Serie A1 che in una vetrina internazionale come l’Eurocup. Per lei, alta 1,86, da segnalare un’esperienza in A2 con la maglia di Pordenone.

Particolarmente ricca la bacheca di trofei a livello internazionale conquistati con le varie rappresentative nazionali giovanili: medaglia di bronzo agli Europei Under 16 in Portogallo nel 2015 e argento ai Mondiali Under 17 tenutisi in Spagna l’anno successivo. In questa rassegna iridata, inoltre, Sara Madera è stata eletta come miglior centro della manifestazione. L’arrivo della giocatrice livornese alla corte di coach Francesco Iurlaro infonde ancora più linfa al progetto biancorosso di avere, nel proprio roster, quel giusto mix tra giocatrici d’esperienza e i prospetti più interessanti del basket femminile italiano.