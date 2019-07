Sport



Settembre Lucchese, completato l'elenco delle partecipanti

mercoledì, 24 luglio 2019, 12:35

E' stato definito il quadro delle squadre partecipanti all'edizione 2019 del Settembre Lucchese, manifestazione organizzata dall'Usd San Macario in collaborazione con il portale Toscanagol e con il supporto tecnico della delegazione provinciale Figc di Lucca. I quattro tornei verranno disputati al campo sportivo di San Macario e il sorteggio dei gironi verrà effettuato lunedì (19 agosto) sempre al campo sportivo di San Macario.

La giornata inaugurale dell'importante manifestazione sportiva (la più longeva in provincia di Lucca) è fissata per venerdì 23 agosto con la categoria Juniores. Fin da ora le squadre iscritte dovranno far pervenire o alla nostra redazione info@toscanagol.it o a carlolazzarini@gmail.com le eventuali richieste per non far coincidere le date di svolgimento dei suddetti tornei con altri tornei entro e non oltre lunedì 5 agosto prossimo.