“Sgambata delle due Torri”: terzo Marco Pallini (Atletica Porcari)

domenica, 7 luglio 2019, 13:31

Su un percorso interamente rinnovato e con l'organizzazione del Circolo Aics di Lucciano, con la collaborazione del Gruppo Podistico La Stanca di Valenzatico, si è disputata nella frazione quarratina di Lucciano, la trentottesima edizione della “Sgambata delle due Torri” sulla distanza di km 8 e che ha visto alla partenza circa 250 concorrenti.

Il vincitore assoluto è il marocchino Jilali Jamali (Alpi Apuane) che conclude la gara in 30'56'', secondo classificato il senegalese Ibrahima Sidibe (Pieve a Ripoli) distanziato dal vincitore di 10'’; con un distacco di 2'08'' si classifica terzo Marco Pallini (Atletica Porcari), seguono Alberto Tacconi (Luivan Settignano) e Gianfranco Ciccone (Atletica Prato).

Nei veterani uomini si aggiudica la gara il pratese Alessio Melani (Atletica Prato) con il tempo di 35'06'', al secondo posto Aldo Torracchi (Nuova Atletica Lastra) e terzo David Bianchini (Atletica Montecatini).

Vince ancora nei veterani argento il pratese Roberto Casagni (Asd Montemurlo) in 35'59'', dietro al vincitore si classificano, Roberto Mei (Silvano Fedi Pistoia) e Stefano Balestri (Atletica Vinci).

Successo per Linda Grazzini (Podistica Avis Copit Pistoia) nelle donne assolute terminando la gara in 36'56'', seconda classificata Costanza Del Bravo (Atletica Castello Firenze) a 30''e terzo posto per Barbara Dore (Lammari Lucca) a 2'17'', seguono poi nell'ordine Giada Abbatantuono e Stefania Bargiacchi entrambe della Silvano Fedi Pistoia. Ennesimo successo per Luciana Aresu (Orecchiella Garfagnana) nelle donne veterane dove conclude la gara in 42'36''; seconda si classifica Cristina Andorlini (Urst 2.0), al terzo posto Patrizia Franchi (Cai Pistoia).

La classifica per società va alla Podistica Pratese con 24 iscritti, al secondo posto a pari merito Podistica Quarrata e 29 Martiri Figline Prato con 21 e terza il Cai Pistoia con 20.