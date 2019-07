Successo per il “Campus 2019” dell'ASD Centro Sportivo Libertas Ponte a Moriano

Altri articoli in Sport

martedì, 23 luglio 2019, 10:24

Un fine settimana quello trascorso molto impegnativo per i pugili lucchesi che sono stati impegnati a Livorno ai bagni Lido nella serata “pugni amaranto“ venerdi 19 mentre il sabato per “Boxe sotto la Torre" sono saliti fino in Veneto a Piove di Sacco (Padova)

martedì, 23 luglio 2019, 08:51

Il giovane lucchese, deluso dall'esito delle prime tre prove tricolori disputate, condizionate da continue problematiche di ordine tecnico e caratterizzate da due ritiri per noie meccaniche riparte questo fine settimana dalla Coppa Città di Lucca con la Peugeot 208 R2 della GF Racing e con i colori di una nuova...

lunedì, 22 luglio 2019, 20:49

Nella due giorni marchigiana dedicata al settore della calzatura, il Gragnano è stato ancora una volta protagonista con i suoi atleti ai quali è mancata soltanto la vittoria parziale, sfiorata in due occasioni

lunedì, 22 luglio 2019, 14:51

Inizia a delinearsi il roster del Basketball Club Lucca. Oggi sono stati presentati in conferenza stampa i primi tre acquisti: Sasha Kushchev (classe 1990), Marco Petrucci (1992) e Alessandro Banchi (1998)

lunedì, 22 luglio 2019, 14:45

E’ terminata in un pianto liberatorio l’avventura della virtussina Idea Pieroni ai Campionati Europei di categoria Juniores di Boras: lacrime di disappunto per non essere riuscita ad eguagliare il proprio record di 1.85m siglato ai Campionati di Società a Cecina il maggio scorso, ma anche tanta soddisfazione per il risultato...

lunedì, 22 luglio 2019, 14:39

Un'uscita di strada sulla terza speciale del "Rally di Roma Capitale" costringe il pilota lucchese ad un prosieguo di gara rivolto esclusivamente al perfezionamento del feeling con i nuovi pneumatici. Pronta, l'occasione del riscatto: con la Skoda Fabia R5 al "via" della Coppa Città di Lucca del prossimo fine settimana