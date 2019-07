Sport



Tennis, Jasmine Paolini accede al main draw del WTA di Losanna

domenica, 14 luglio 2019, 18:06

Conclusa la breve stagione sull’erba, Jasmine Paolini torna sulla terra battuta, superando brillantemente i due turni di qualificazione del torneo WTA International di Losanna, con un montepremi pari a 250.000 $. La tennista di Bagni di Lucca, da domani numero 152 delle classifiche mondiali e terza d’Italia, ha timbrato il pass per il tabellone principale superando in due set, 7-6 6-1, la cinese Xinyun Han, testa di serie numero 9 del seeding cadetto.

Una fatica paradossalmente minore rispetto al turno inaugurale, quando la portacolori del Tc Italia Forte dei Marmi era dovuto ricorrere a due tiebreak, 7-6 7-6, per piegare la giovane wild card locale Joanne Zuger. La nuova partecipazione ad una competizione del circuito maggiore consentirà, nella peggiore delle ipotesi, alla classe 1996 di incassare nella graduatoria mondiale 19 punti, utili per cercare l’assalto ad un posto tra le teste di serie nelle qualificazione degli Us Open.

In serata si conoscerà il nome dell’avversaria di Jasmine Paolini. Sarà una tra la statunitense, di chiare origine italiane, Bernarda Pera, la lussemburghese Mandy Minella, la wild card elvetica Tess Sugnaux, la numero 5 del tabellone Tatjana Maria, l’ucraina Kateryna Kozlova e l’esperta australiana Samantha Stosur, ex numero quattro del mondo e vincitrice degli Us Open edizione 2011. Dopo il torneo svizzero, per la cronaca, Jasmine Paolini continuerà a giocare sul rosso poiché risulta iscritta alle qualificazione del WTA International di Palermo, storico torneo che rinasce dopo qualche anno di pausa.

Michele Masotti