Tre giovani lucchesi per il Basketball Club Lucca

mercoledì, 24 luglio 2019, 15:10

di eliseo biancalana

Svelati altri tre nuovi nomi del roster del Basketball Club Lucca. Sono Jacopo Pierini (classe 1997), Andrea Del Debbio (1999) e Gian Marco Drocker (2001). Tutti e tre giovani e lucchesi. I nuovi acquisti sono stati presentati oggi in conferenza stampa dal direttore sportivo Umberto Vangelisti.

Jacopo Pierini è un centro che l'anno scorso ha già giocato per il CMB disputando le finali dei play off. Andrea Del Debbio è una guardia che può giocare pure come ala. Nello scorso campionato ha giocato con la Mens Sana Siena in A2 finché la società non è stata estromessa dal campionato, poi è tornato a vestire la maglia biancorossa della Geonova. Gian Marco Drocker è un playmaker. Figlio del noto Giampaolo, l'anno scorso ha giocato in serie B con la Fiorentina. È stato campione d'Italia under 18 con la Stella Azzurra Roma.

"Non è facile produrre giocatori di serie B" ha osservato il direttore sportivo, esprimendo quindi soddisfazione per il fatto di poter avere in squadra tre talenti usciti dalle giovanili lucchesi. "La squadra è stata costruita in modo di far continuare la loro crescita" ha inoltre detto. Dal colloquio con i giornalisti è emerso che la loro preparazione atletica prevederà doppie sedute di allenamento giornaliere, la mattina e il pomeriggio. Parlando del contributo che i nuovi arrivati pensano di portare alla squadra, i giocatori hanno sottolineato il loro attaccamento alla maglia. "È casa nostra, dove siamo cresciuti" ha sottolineato Drocker.

Dalla società, la presidente Luisa Colombini Gnutti e il consigliere Florenzo Storelli hanno espresso soddisfazione per i nuovi acquisti. Entro la prossima settimana il Basketball Club Lucca dovrebbe completare il roster.