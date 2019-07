Sport



"Vagando per il Montalbano", Cristianini (Lucca Marathon) prima fra le veterane

giovedì, 4 luglio 2019, 10:03

Nell'ambito dell’edizione 2019 di ''Santonuovo in Festa'', il comitato della festa locale e il Gruppo Podistico Stanca Valenzatico hanno organizzato una gara podistica, giunta alla quarta edizione e denominata “Vagando per il Montalbano” su di un percorso collinare reso duro anche dal caldo opprimente di questi giorni, sulla distanza per i competitivi di km 8 e per i partecipanti alla ludico-motoria di km 4.

Nella categoria assoluta uomini, ancora una vittoria del marocchino Jilali Jamali (Alpi Apuane) che conclude la gara in 31'41'' precedendo di 2'' il compagno di squadra Marco Bonacchi e di 17'' Marco Parigi (Il Fiorino), seguono poi Luca Giannoni (Atletica Vinci) e Roberto Gianni, compagno di colori del vincitore.

Nella categoria veterani uomini, primo posto per David Pellegrinotti (Le Lumache Mezzana Prato) in 33'24'', al posto d'onore Sandro Giorgetti (Atletica Castello Firenze) e in terza posizione Marco Osimanti (Lucca Marathon).

Vittoria del pratese Roberto Casagni (Montemurlo M.T.) nei veterani argento uomini in 35'39'', al secondo posto Nazzareno Giorgini (Atletica Vinci) e terzo Luca Olmi (Silvano Fedi Pistoia).

Come al solito nella categoria veterani oro uomini, vede salire sul gradino più alto del podio Franco Dami (Silvano Fedi Pistoia) in 40'42, seguito da Mario Ceccarelli (Rodolfo Boschi Prato) e Silvano Panichi (Silvano Fedi Pistoia).

Nelle donne assolute ottiene il primo posto Ambra Pucci (Nuova Atletica Lastra) in 35'02'', dove precede la favorita della gara Claudia Astrella (Atletica Castello Firenze) di 1'43'' e Barbara Dore (Lammari) di 2'45'',quarta Ioana Lucaci (Run....dagi Borgo a Buggiano) e Giuliana De Rosa (Orecchiella Garfagnana).

La lucchese Flavia Cristianini (Lucca Marathon) ottiene il primo posto nelle donne veterane nel tempo 40'59'', seguita nell'ordine da Luciana Aresu (Orecchiella Garfagnana) e Patrizia Franchi (Cai Pistoia).

Solo due le iscritte nella categoria donne veterane argento dove la spunta Laura Frati (Nuova Atletica Lastra) in 50'06'' e a la meglio su Catia Bicchi (Rodolfo Boschi Prato).