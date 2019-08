Sport



A&V - Prodir: trionfo ad Almaty con Danilo Celano

sabato, 31 agosto 2019, 11:27

Non cessano di arrivare le soddisfazioni in casa Amore & Vita – Prodir, dopo le bellissime vittorie dell'ultimo mese, continua la striscia positiva di successi. Questa volta la meritatissima vittoria va a Danilo Celano che ha mostrato tutte le sue doti da grande scalatore andandosi a prendere un fantastico successo nella seconda ed ultima tappa del Tour of Almaty.



Celano che con la maglia A&V aveva vinto il Giro dell'Appennino nel 2017, torna al successo in una corsa di prestigio dopo due anni.



Grande gioia in casa Fanini: "ieri avevamo sbagliato tattica andando a compromettere il risultato ma oggi i ragazzi hanno corso alla perfezione andando a vincere di prepotenza. Sono felice soprattutto per Danilo che ieri era stato male ma che non ha mollato e oggi si è andato a prendere una splendida vittoria. Se la meritava, come anche se la sarebbe meritato Ficara, ma è solo questione di tempo e toccherà presto anche a lui. Quella con Celano è una mia scommessa personale vinta. Per adesso davvero non potrei chiedere di più ai miei atleti che hanno saputo vincere quest'anno contro squadre World Tour e Professional a dimostrazione di tutto il nostro valore" conclude il team manager di Amore & Vita - Prodir Cristian Fanini