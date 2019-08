Sport



A Lucca torna il Trofeo Carlo Lovari

mercoledì, 21 agosto 2019, 08:59

Quinta edizione per il nuovo Trofeo Carlo Lovari, quadrangolare di pallacanestro maschile organizzato dagli Amici della Pallacanestro Lucca – Luca Del Bono Onlus, il cui ricavato è totalmente devoluto in beneficienza.

Quest’anno, complice il nuovo parquet del palazzetto dello sport, arriveranno a Lucca i vice campioni d’Europa dell’Anadolu Efes Istanbul di Ergin Ataman, l’Olympiacos Pireo di David Blatt, i campioni d’Italia della Reyer Venezia di Walter De Raffaele e la vincitrice dell’edizione 2018 l’Olimpia Milano di Ettore Messina.

Quest’ultima ha preso il posto della società Pistoia Basket 2000 che ha reso noto tramite un comunicato stampa di aver dovuto rinunciare a partecipare a questo torneo, a causa di un precampionato molto fitto e molto impegnativo.

Si annuncia dunque un torneo molto interessante e dell’altissimo tasso di spettacolarità, che ha già incuriosito moltissimi appassionati di basket e ha attirato l’attenzione di numerosi addetti ai lavori.

Gli Amici della Pallacanestro Lucca sono molto orgogliosi della popolarità raggiunta dal torneo in questi anni e, soprattutto, della rilevanza e della credibilità che questo appuntamento ha conquistato nella fase del precampionato. Molte squadre, anche europee, hanno chiesto espressamente di poter partecipare a questa edizione, ma purtroppo il programma era già stato definito ormai da tempo.

Le squadre arriveranno in città due giorni prima del torneo e saranno impegnate in molte attività tra cui la visita, per il secondo anno consecutivo, al reparto di pediatria dell’ospedale San Luca di Lucca, per portare un sorriso e tanti gadget a tema basket ai bambini.

In questi giorni, infine, saranno pubblicate, sia sulla pagina Fb dell’associazione, sia sull’evento dedicato, sia sul sito internet, tutte le informazioni relative al Trofeo Lovari.