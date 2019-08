Sport



Al via la 23^ edizione del Memorial Simi-Davini-De Luca

venerdì, 30 agosto 2019, 12:18

Alla 23^ edizione della Coppa Provinciale riservata alle società partecipanti alla Terza Categoria sono iscritte d'ufficio tutte le squadre in organico che entro martedì 3 settembre non abbiano espresso specifico atto di motivata rinuncia scritta via email o fax.

La competizione a partire da questa stagione sarà anche intitolata a tre componenti di questa delegazione di Lucca Pierluigi Simi, Giancarlo Davini ed Enrico De Luca che sono venuti a mancare e che sono stati fondamentali per l'attività calcistica della provincia.

PIERLUIGI SIMI

Schietto, sanguigno ed onesto, per innumerevoli anni è stato uno dei componenti capisaldi della Delegazione, ricoprendo anche il ruolo di segretario. Pierluigi era fondamentale per la redazione e la pubblicazione del comunicato ufficiale con tutte le comunicazioni, i risultati e le decisioni del Giudice Sportivo. La sua esperienza e capacità nei tesseramenti e nella redazione dei calendari con la successiva programmazione delle gare lo hanno reso uno dei maestri su cui tutta la Toscana si poggiava per avere preziosi consigli.

GIANCARLO DAVINI

Per oltre 40 anni di attività federale è stato un riferimento della nostra Delegazione e della Provincia di Lucca, ricoprendo la carica di Giudice Sportivo (con la benemerenza nella stagione sportiva 1978/1979) e di Presidente Delegato. Giancarlo ha ricoperto i suoi incarichi con competenza, passione, rispetto e spirito di sacrificio. Persona onesta, educata e garbata, ha sempre anteposto la strada dell'essere lui a disposizione degli altri e non gli altri a disposizione sua.

ENRICO DE LUCA

Con la sua gioia e la battuta pronta era la prima persona che le Società incontravano entrando in ufficio. Laddove la tecnologia ancora non era arrivata, Enrico era presente e fondamentale per la realizzazione con il ciclostile dei comunicati ufficiali e la loro diffusione. Come non ricordare anche la sua attività di dirigente accompagnatore nelle molteplici trasferte per le gare delle rappresentative.