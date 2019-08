Sport



Altro colpo del Basketball Club Lucca: arriva Sebastian “Seba” Vico

sabato, 3 agosto 2019, 09:33

Dopo la presentazione di Salvatore Genovese, altro brillante colpo del Basketball Club Lucca! Arriva alla corte di coach Catalani, Sebastian “Seba” Vico.

Argentino, classe 1986, guardia. Vico non ha bisogno di presentazioni, è un giocatore dal talento indiscusso e con un palmares di tutto rispetto. È inoltre dotato di grandi qualità tecniche e morali, che lo rendono perfetto per una squadra composta da senior e da giovani.

Esperto della categoria, che conosce da anni, Vico è stato uno tra i protagonisti della incredibile stagione della della Gecom Mens Sana Siena 14/15, culminata con la promozione in A2. Dopo l’esperienza senese, Seba ha militato in squadre che hanno sempre raggiunto tutte i playoff e (anche!) con Forlì e con Cento, la promozione in A2.

Sebastian ha abbracciato fin da subito il progetto B.C. Lucca, di cui ne ha compreso perfettamente le potenzialità e, raggiunto al telefono in Argentina, si è detto entusiasta di far parte di una squadra con progetti importanti, tanto da aver firmato un contratto biennale. Ci siamo salutati con lui che “non vede l’ora di arrivare a Lucca!”