Sport



Anche Andrea Tafi con il Maglificio Del Carlo alla partenza del II° Memorial Giorgio Dini

venerdì, 2 agosto 2019, 22:55

di Valter Nieri

Sta prendendo consistenza con un numero crescente di tesserati la squadra cicloamatoriale Maglificio Del Carlo Via Elisa presieduta dall'ex dilettante Nicola Serafini. Fondata nel 2017 da un gruppo di appassionati ed amici di Capannori, ha iniziato quest'anno a cogliere le prime vittorie avvalendosi della partecipazione di Andrea Tafi, protagonista dall'88 al 2005 da professionista, collezionando una lunga serie di vittorie nelle più importanti classiche di un giorno.

E' stato anche l'unico italiano ad essersi imposto nella Parigi-Roubaix e nel Giro delle Fiandre. Un nome di rilievo, il fucecchiese, che ama la bicicletta e ancora si diverte non mollandola mai del tutto, per dare una immagine di maggior visibilità a tutta la squadra. Con il talento si vincono le corse e Tafi lo sa bene, ma è con il lavoro di squadra e l'intelligenza che si prosegue in amicizia a correre e questo è il motto della quasi neo nata società ciclistica amatoriale.

In un primo bilancio stagionale le vittorie di categoria sono di Valentina Fantozzi (5), Andrea Tafi (10), Giovanni Lencioni (5), Giacomo Mazzuola (7), Mirko Andolfo (2), il quarantaseienne che non molla e che alle corse riesce sempre ad imprimere ritmi forsennati e Alessandro Micheli che ha colto l'unica vittoria recentemente a Nozzano.

IL 3 AGOSTO ALLE 15,30 COMPATTI PER RICORDARE GIORGIO DINI

Domani il gruppo capannorese si è mobilitato con una forte partecipazione al 2.o Memorial Dini Giorgio, organizzato dall'ASD Garfagnana Team Cicli Mori in collaborazione con il G.S.Campanone del presidente Giuseppe Del Sarto.

Domani pomeriggio il ciclismo scende in strada nella Media Valle del Serchio per ricordare una persona molto conosciuta e ben voluta. Un pensiero condiviso dalle numerose società ciclistiche annunciate e dai circa 200 atleti previsti alla partenza. Il ritrovo è fissato dalle 13 alle 14,45 presso il Circolo Anspi Don Battista Peranzi in Località il Piano a Castelnuovo Garfagnana.Quindi gli iscritti si trasferiscono a Ponte di Campia dove alle 15 verrà dato il via.

Dopo cinque giri di un circuito tradizionale,percorso in allenamento da ciclisti di ogni età,la corsa devia verso Piano Pieve per poi salire a Castelnuovo e affrontare l'ultima asperità del Muro della Costa (un tratto di 500 metri con pendenze del 9-10%), quindi il rettilineo finale di circa 300 metri adatto anche per velocisti se riusciranno a non farsi staccare. La lunghezza totale è di 70 chilometri che metteranno a dura prova la resistenza dei numerosi partecipanti.

I protagonisti del ciclismo amatoriale sono anche cultori della bicicletta,corrono con mezzi all'avanguardia, pronti ad avventurarsi anche in questo importante Memorial sfidando il caldo in una prevista giornata soleggiata. Le attenzioni degli sportivi saranno sicuramente riversate al passaggio di Andrea Tafi che torna a correre nella Media Valle dove manca dal 95,anno in cui la tappa del Giro d'Italia si concluse al Ciocco. Una giornata determinante per la classifica, dette infatti un aiuto fondamentale al compagno di squadra svizzero Tony Rominger vincitore di quella edizione rosa al termine di una lunga e spettacolare contesa con i russi Eugenj Berzin e Petr Ugrjumov.

NICOLA SERAFINI PROGRAMMA IL FUTURO

Una bella e qualificata rosa ciclistica per un Maglificio Del Carlo che guarda avanti con ottimismo."Abbiamo allestito una formazione mista fra stradisti e fondisti - dice il presidente Nicola Serafini - per la passione ciclistica che ci unisce. Da qui la decisione di avere una struttura più focalizzata che ci porterà a raggiungere nei prossimi anni nuovi e ambiziosi traguardi".