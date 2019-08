Sport



Basket Le Mura Lucca, Valentina Bonasia si presenta

venerdì, 9 agosto 2019, 14:34

Mattinata di presentazioni per il Basket Le Mura Lucca che, presso la sede di Gesam Gas di viale Europa, main sponsor delle biancorosse, ha dato il benvenuto nella città dell’arborato cerchio a Valentina Bonasia, playmaker classe 1994 che si è detta entusiasta per questo nuovo capitolo della sua attività professionale. Per la giocatrice nativa di Sulmona la stagione 2019-2020 sarà la quinta in A1 dopo le quattro, equamente suddivise, tra Battipaglia e Broni. La riunione odierna è stata l’occasione, inoltre, alla presenza del numero uno del club Rodolfo Cavallo, del direttore sportivo Lidia Gorlin e del responsabile marketing Massimo Branchetti per esporre la nuova campagna di abbonamenti “Energia e Passione”. Uno slogan che strizza l’occhio alle linee guide tracciate da coach Francesco Iurlaro. Dal 21 al 31 agosto sarà possibile usufruire di un prezzo speciale, così come le prime 50 persone che sottoscriveranno l’abbonamento, riceveranno una t-shirt rossa dell’anno dello scudetto. Un segnale di buon auspicio, non tanto per raggiungere immediatamente un traguardo storico, toccato nel 2016-2017, quanto per testimoniare una nuova era di un team che si appresta a vivere la sua decima stagione di fila in A1. Solo la corazzata Schio ha saputo fare di meglio nel lotto delle 14 partecipante di un torneo che vedrà il suo primo atto nel week-end del 5-6 ottobre a Chianciano Terme.

“Questo campionato sarà il primo passo di un progetto che, lo ammetto, forse avremmo dovuto già intraprendere lo scorso anno.” – ha dichiarato il presidente Rodolfo Cavallo- “Sono contento che le giovani su cui abbiamo investito si stanno comportando egregiamente nelle varie rassegne continentali con le nazionali azzurre. Pastrello e Orsili si sono laureate campionesse d’Europa con l’Under 18, Madera, Smorto e la stessa playmaker marchigiana hanno conquistato ieri, grazie alla vittoria contro la Spagna, l’accesso alle semifinali dell’Europeo Under 20. Sono dei segnali incoraggianti che fanno ben sperare per il nostro progetto, ossia di costruire, nel corso degli anni, un gruppo ricco di talento che possa scrivere pagine importanti della nostra storia. Abbiamo puntato tanto sulle giovani: l’investimento fatto per Alessandra Orsili ne è una prova. Mi fa piacere, dalle risposte che abbiamo riscontrato sui canali sociali, che i nostri tifosi, presenti in gran numero anche oggi, abbiano apprezzato la chiarezza del nostro progetto. Per noi non sarà un anno zero, ma un’annata nella quale getteremo le basi per un qualcosa di duraturo. Colgo l’occasione per ringraziare Gesam, da sempre al nostro fianco per la crescita del club”

A Lidia Gorlin è toccato il compito di tracciare l’identikit cestistico di Bonasia. “Personalmente seguo da diversi anni la crescita professionale di Valentina e sono felice che abbia deciso di sposare la nostra causa. È un playmaker che sa far girare bene il quintetto e che è micidiale nell’orchestrare ottime ripartenze nella metà campo avversario. A tutto ciò, Bonasia abbina anche una strenua e costante difesa.”

Per la giocatrice di Sulmona l’approdo nel Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca rappresenta il punto più alto della sua carriera. “Ho scelto questa piazza per due motivi: la chiarezza e il progetto palesatomi dalla società e per la qualità di vita di Lucca. Dai soggetti del mondo cestistico con cui mi sono confrontata ho ricevuto soltanto attestati di stima per questa realtà, sicuramente una delle più professionali dell’A1.” - ha esordito Bonasia- “Delle mie future compagne di squadra conoscevo soltanto Ashley Ravelli; devo dire che in questi giorni sto seguendo con particolare attenzione le varie Madera, Smorto, Orsili e Pastrello, impegnate con le nazionali giovanili, che stanno mettendo in mostra qualità importanti. Dovremo essere brave anche noi giocatrici più esperte a metterle nelle condizioni di esprimere il loro talento. Con coach Iurlaro non ho ancora avuto modo di parlare, ma l’insistenza con cui mi ha voluto non può che farmi un grande piacere. Credo che ci siano tutte le credenziali per fare bene e regalare delle soddisfazioni ai tifosi.”

La campagna abbonamenti, infine, si aprirà mercoledì 21 agosto, in contemporanea con l’inizio della preparazione al Palatagliate e ha come simbolo il capitano Ashley Ravelli, che ben incarna lo slogan “Energia e passione”, mantra di coach Iurlaro. Prezzi accessibili, con quantomeno un match casalingo in più rispetto alla scorsa stagione in attesa di vedere come finirà l’opening day contro Ragusa. Sarà valida fino al 31 agosto la promozione che prevede l’abbassamento rispettivamente a 80 e 40 euro per la categoria “intero” (dai 18 anni in su) e per il “ridotto” (dai 12 ai 18 anni).