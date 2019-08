Sport



BC Lucca da Zebar, il coach: "Prima settimana positiva"

martedì, 27 agosto 2019, 23:39

di Eliseo Biancalana

Al via il precampionato del Basketball Club Lucca, in attesa del prossimo esordio in serie B, nel girone A. Prima che la squadra si dirigesse a Ponte Buggianese per disputare l'amichevole con il Montecatini Basketball, il coach Michele Catalani, che si trovava al bar Zebar per un buffet pre-partita con i suoi giocatori, ha fatto alcune considerazioni sulle prossime partite.

"Abbiamo fatto la prima settimana ed è stata una settimana positiva – ha esordito il coach –. Abbiamo avuto un piccolo problema con Marco Petrucci, una piccola infiammazione, lo teniamo fermo per precauzione. Stasera vedremo cose parziali, sarà una partita dove proveremo a mettere intensità, consci che non siamo ancora al cento per cento dal punto di vista fisico. Proveremo a mettere in campo qualche idea".

Per il coach è ancora presto per fare pronostici sul campionato che attende il Basketball Club Lucca, che per la squadra lucchese prenderà il via il 29 settembre affrontando fuori casa il San Miniato. "Non abbiamo il profilo di tutte le formazioni ma, come preventivato, Omegna e Piombino sono le squadre più complete – ha sostenuto Catalani –. Firenze, Empoli e San Miniato hanno composto dei roster competitivi. Ci sarà modo di vedere le amichevoli e farsi un'idea del lavoro delle altre squadre".