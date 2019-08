“Camminata dei 3 Mulini”, Cristianini prima fra le veterane

Altri articoli in Sport

mercoledì, 14 agosto 2019, 09:35

Ancora Flavia Cristianini (Lucca Marathon) ottiene il primo posto nella categoria donne veterane in 1ora13’51’’, seconda Sabrina Cappelli (Atletica Borgo a Buggiano) e terza Moira Cerofolini (Montecatini Marathon)

martedì, 13 agosto 2019, 21:06

L’estate si avvia verso la conclusione e se per la maggior parte di chi ci sta vicino ciò non rappresenta esattamente motivo di entusiasmo ciò non si può dire degli appassionati di calcio. Molti campionati esteri sono già iniziati, le divisioni professionistiche italiane sono in procinto di cominciare la nuova...

martedì, 13 agosto 2019, 10:49

Andrea Taddei "comanda" tra i piloti, Nicola Perrone tra i navigatori. Due leadership accomunate da un minimo scarto sugli inseguitori, garanzia di massima incertezza nella seconda metà di programmazione

lunedì, 12 agosto 2019, 10:07

Soddisfazione in Valle d’Aosta per gli atleti del club lucchese che formano la squadra toscana di biathlon

sabato, 10 agosto 2019, 19:21

Lucca sportiva sta continuando ad avere un po' di celebrità a livello internazionale grazie alla sua squadra più rappresentativa nello sport professionistico, grazie ad Amore & Vita Prodir

venerdì, 9 agosto 2019, 14:34

Basket Le Mura Lucca, Valentina Bonasia si presenta: “Convinta dal progetto del club”. Promozione speciale per i primi 10 giorni di campagna abbonamenti