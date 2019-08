Sport



Davide Appollonio trionfa nella prima tappa della Volta a Portugal

giovedì, 1 agosto 2019, 20:35

Grandissima prestazione di squadra oggi in Portogallo con la splendida finalizzazione di Davide Appollonio che nello sprint della 1^ tappa della Volta a Portugal non ha avuto rivali sul traguardo di Leira dopo 174 km, andandosi a prendere una strepitosa vittoria alla prima corsa a cui ha ripreso parte dopo 4 anni di stop.



"Siamo al settimo cielo - racconta Fanini - una cosa così non si era mai vista nella storia del ciclismo moderno. Davide è stato pazzesco, per me è un fenomeno. Un doveroso grazie va a tutto il team, nessuno escluso. Hanno fatto un lavoro impagabile negli ultimi chilometri grazie ai consigli di Di Basco e Starchyk, e alla fine Davide ha fatto qualcosa di eccezionale. Siamo solo all'inizio, qundi non potevamo chiedere di più anche se ci aspettiamo altre soddisfazioni nei prossimi giorni".