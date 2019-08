Sport



Filippo Fiorelli secondo a Lamporecchio, vola negli States per il Tour of Utah

mercoledì, 7 agosto 2019, 15:03

di Valter Nieri

E' un Filippo Fiorelli sempre più rapito e affascinato dal mondo delle due ruote, quello a cui stiamo assistendo nelle corse nazionali e internazionali. L'alfiere del Gragnano, che non ha fatto la trafila giovanile iniziando a conoscere la bicicletta soltanto cinque anni fa, sta dimostrando di avere sempre più confidenza con le salite ed essere un corridore tagliato anche per le corse a tappe.

Ieri sul San Baronto ha dato l'ennesimo scossone al gruppo nel 59.o Trofeo Città di Lamporecchio. Alla sua azione aveva risposto in un primo momento soltanto il colombiano Buitrago Sanchez Santiago del Team Cinelli. Il tandem di testa procedeva spedito prima di essere ripreso a pochi chilometri dal termine da altri sei atleti fra i quali Riccardo Marchesini ed il ventenne Gabriele Benedetti della Mastromarco.

La generosità della Freccia di Ficarazzi non era però adeguatamente ricompensata a 1 km. e 300 metri dal termine, quando Buitrago ha prodotto l'attacco decisivo filando spedito verso il traguardo. Il tempo di ricomporsi e di interpretare al meglio lo sprint per il secondo posto per un Fiorelli che ha fatto la corsa e che avrebbe meritato miglior sorte.

"Quando ha attaccato Buitrago - dice alla Gazzetta di Lucca l'atleta siciliano - non sono riuscito a rispondergli. Lui è stato sempre nelle retrovie, io a tirare: tutto non si può fare. Peccato, sono rammaricato perché allo sprint lo avrei superato agevolmente".

Mitigata la gioia del presidente Carlo Palandri,al 14.o podio con la sua squadra in questa stagione. Per Fiorelli un secondo posto uguale a quello dello scorso anno, quando ad andargli via nel finale fu Jacob Dorigoni della General Store Bottoli.

Il Gragnano ad ogni corsa continua ad essere la squadra da battere. In questa classica pistoiese si impose nel 2017 con l'umbro Michael Delle Foglie e lo scorso anno conquistò il secondo gradino del podio con un super Fiorelli.

FIORELLI IN VOLO PER GLI STATI UNITI PER CONFRONTARSI CON I PROFESSIONISTI

Dopo l'11.o podio stagionale ed il consolidamento del primo posto nella classifica regionale a punti, per Fiorelli si prospetta uno stimolante confronto con i grandi scalatori del ciclismo professionistico. Proprio oggi è in volo per gli Stati Uniti assieme alla Professional Nippo Fantini per prendere parte al Tour Of Utah, la corsa a tappe in programma dal 12 al 20 agosto, una alternativa al calendario europeo per tenere impegnati gli scalatori sulle grandi montagne. Un banco di prova importante per lui da stagista, confrontandosi con gli scalatori delle World Tour Ef Education First e Trek Segafredo.

Diciassette squadre alla partenza fra le quali le professional italiane Neri Sottoli Selle Italia e Nippo Fantini che oltre a Fiorelli si presenterà alla partenza con i convocati Canola, Santoromita, Zaccanti, Hatsuyama e Lonardi. Una grande esperienza che servirà all'atleta del Gragnano in vista del passaggio stabile nel professionismo all'inizio del prossimo anno. Sette giorni di corse durissime nel Sud Ovest degli Stati Uniti ai confini con il Colorado e l'Arizona.

"Ringrazio la Nippo Fantini di questa opportunità concessa - sottolinea l'atleta del Gragnano - ed in particolare il suo D.S.Mario Manzoni che mi si avvicinò dopo il campionato italiano di Compiano. Cercherò di non deludere le sue aspettative e di farmi trovare pronto nelle grandi salite ed in questo Tour le grandi pendenze non mancano...".

IL GRAGNANO SI PREPARA PER LA FIRENZE-IAREGGIO DI FERRAGOSTO

Ed ora avanti per pochi giorni senza il suo capitano.I gialloneri di Marcello Massini saranno alla partenza domenica del 20.o Memorial Filippo Micheli a Labro nell'Alto Lazio, organizzato dall'ASD Rieti puntando tutto su un ritrovato Claudio Longhitano, in splendida forma, ma contando molto anche sulla crescita dei suoi giovani talenti Dova, Asslani e Conforti, in attesa della gara clou che fa parte degli obiettivi principali della squadra capannorese che è la Firenze Viareggio di Ferragosto, orfana quest'anno di un suo probabile protagonista, un Filippo Fiorelli che ha però un'altra grande opportunità di mettersi in mostra a livello internazionale dopo aver vinto il Giro di Albania.