I complimenti di Enel a Riccardo Masini per i mondiali di scherma a Budapest

mercoledì, 7 agosto 2019, 15:40

La "Zona Lucca, Pistoia, Massa" di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha voluto dedicare un momento di cerimonia al collegaRiccardo Masini, dipendente dell'azienda elettrica e ormai consolidato tecnico delle armi della Nazionale italiana di scherma che nelle settimane scorse ha disputato i Campionati Mondiali a Budapest.

Masini, oltre ad essere un ottimo professionista in E-Distribuzione dove si occupa di tutta la parte programmazione, assegnazione e gestione lavori alle squadre operative tra Lucca e la Garfagnana, alcuni anni fa si è appassionato alla scherma fino a diventare un tecnico delle armi di primo livello: "ho cominciato ad appassionarmi seguendo mia figlia – spiegava qualche anno fa lo stesso Masini – lei praticava questo splendido sport che ha esercitato un grande fascino anche su di me. Ho quindi deciso di dare il mio contributo come tecnico delle armi: ho frequentato i corsi regionali, poi quelli federali, fino a diventare tecnico nazionale. Una grande soddisfazione che però è anche una bella responsabilità che cerco di vivere con entusiasmo e che riesco a conciliare con il mio lavoro in una grande azienda come E-Distribuzione".

A Budapest, dove l'Italia ha ottenuto otto medaglie tra argenti e bronzi, Masini è stato al fianco dei campioni italiani per curare ogni aspetto tecnico legato sia alla preparazione delle armi (fioretti, spade e sciabole), sia per i collegamenti "elettrici" dei vari sensori collegati alle apparecchiature segnapunti. Concentrazione e applicazione, sono questi gli elementi che hanno caratterizzato la settimana mondiale di Masini che ha vigilato sulla sicurezza degli atleti.

Al ritorno dalla manifestazione, Masini ha voluto condividere l'esperienza vissuta con i colleghi E-Distribuzione di Lucca che gli hanno dedicato un lungo applauso complimentandosi per l'impegno e la dedizione messi in campo, proprio come sul luogo di lavoro.