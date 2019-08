Sport



Il Basketball Club Lucca firma gli Under Bartoli e Okiljevic

mercoledì, 7 agosto 2019, 08:31

Il Basketball Club Lucca è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo con Saverio Bartoli, esterno classe 2000 proveniente dalla Rucker Sanve, e Zdravko Okilievic, ala forte del 2001 dall’Orlandina Basket.

Saverio Bartoli, nato a Spoleto il 19 Aprile 2000, ha iniziato a giocare sin da piccolissimo nel Giromondo Spoleto prima di ricevere all’età di 15 anni la chiamata della Stella Azzurra Roma dove ha giocato nel 2015/2016. Nella stagione successiva il passaggio alla Mens Sana Siena dove Saverio ha compiuto un percorso di crescita esponenziale disputando 2 Finali Nazionali e conquistando il titolo di miglior realizzatore alle Finali Under 18 di Montecatini.

La scorsa stagione la chiamata della Rucker Sanve dove l’esterno spoletino ha avuto l’opportunità di misurarsi con un importante come la Serie B chiudendo la stagione ai quarti di finale playoff e giocando 16 minuti di media a partita con oltre 4 punti segnati.

Zdravko Okiljevic, talento classe 2001 originario di Niksic in Montenegro, inizia a giocare giovanissimo nel KK Montenegro, squadra della sua città natale. Le doti fisiche e il talento non passano inosservati e nell’estate 2017 arriva la chiamata dell’Orlandina Basket. Al suo primo anno in Sicilia Zdravko disputa il campionato Under 18 e quello di serie C in doppio tesseramento portando a termine un’annata molto positiva che gli vale la chiamata dei selezionatori della Nazionale Under 17 con cui partecipa ai Campionati Mondiali di Buenos Aires in Argentina classificandosi all’ottavo posto. Nella scorsa stagione agli ordini di coach Sodini, ha fatto parte del roster dell’Orlandina Basket ed ha giocato in doppio tesseramento all’Orlandina Basket Lab (Serie C) dove in 28 gare ha segnato 11.3 punti di media a partita.