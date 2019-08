Il Settembre Lucchese giorno per giorno

Altri articoli in Sport

martedì, 27 agosto 2019, 11:24

Un doppio 3-1 nella seconda giornata del SETTEMBRE LUCCHESE dedicata alla categoria Allievi. E' il punteggio con cui si sono concluse le due partite, vinte rispettivamente da Atletico Lucca e Cgc Capezzano che hanno rispettato in pieno i pronostici della vigilia.

lunedì, 26 agosto 2019, 12:46

Divulgato dalla società biancorossa il calendario con tutti gli appuntamenti agonistici di pre-campionato della formazione cestistica Basketball Club Lucca

lunedì, 26 agosto 2019, 09:28

Reduce dalla vittoria assoluta alla Coppa Città di Lucca, il portacolori della scuderia Movisport è atteso sulle prove speciali dell'appuntamento titolato Campionato Italiano Rally, in programma dal 29 al 31 agosto in provincia di Udine

domenica, 25 agosto 2019, 21:19

Giovedì si sono riaccesi i riflettori del Palamartini per il primo allenamento della Pantera Lucchese. Finite le vacanze le ragazze di coach Bigicchi e Bonomini hanno ricominciato ad indossare i calzoncini elasticizzati per la preparazione in vista del prossimo campionato

domenica, 25 agosto 2019, 13:52

In conclusione della prima settimana di preparazione, il Basketball Club Lucca è lieto di annunciare il suo capitano per la stagione 2019/2020. Ricoprirà tale ruolo Sebastian “Seba” Vico, classe 1986, guardia e uomo chiave di molte promozioni

sabato, 24 agosto 2019, 12:35

Si chiama Free-Week ed è l'ultima idea nata in casa Tau Calcio per far conoscere Lucca Academy Tau, la realtà della società amaranto sviluppata in collaborazione con l'Aquila Sant'Anna, a quante più famiglie possibili