La Focolaccia vince l’ottavo trofeo Bionaz Oyace

lunedì, 12 agosto 2019, 10:07

Ottimo risultato nel biathlon estivo per gli atleti della Focolaccia sci fondo Lucca, che compongono la squadra toscana di biathlon: ieri 11 agosto, la Focolaccia si è aggiudicata in Valle d’Aosta l’ottavo trofeo Bionaz Oyace, arrivando prima nella classifica per società.



Seguono sul podio Sc Granta Parey e lo sci club organizzatore della manifestazione sportiva, il Bionaz Oyace. Venendo alle categorie, Maia Rauer, classe 2010, conquista il quinto posto nella categoria Cuccioli femminile; in quella maschile sono settimo e ottavo Giacomo Martini e Nikola Lakin, del 2009. Per la categoria Ragazzi under 13 Chiara Caturegli è sesta, nella classifica maschile salgono sul podio, primo e terzo, Federico Di Sacco e Frediano Tellini.



Nel gruppo Allievi under 15, doppietta per la Focolaccia, con Emma Puccetti prima e Matilde Tellini seconda; nella classifica maschile ottiene un secondo posto Claus Josef Gross. Tra i Giovani senior maschile conquista la medaglia d’oro Gabriele Giambastiani, nel senior femminile sono quinta Bianca Puccetti e sesta Miriam Michelucci.