La Gragnana-Varliano sbarca sulle Mura di Lucca per beneficenza

venerdì, 2 agosto 2019, 13:02

Una bella iniziativa di solidarietà che ha permesso ai bambini del reparto di pediatria oncologica dell’ospedale di Lucca di avvicinarsi al mondo del motociclismo, conoscendo alcuni dei piloti in gara e salendo su alcuni dei mezzi che tra sabato e domenica si sfideranno sul tracciato. La Gragnana-Varliano è sbarcate sulle Mura di Lucca ieri, 1 agosto, all’Antico Caffè delle Mura dove, dalle 17 alle 19, era presente uno stand della manifestazione. In vendita gadgets e magliette celebrative dell’evento che si svolgerà nel weekend nel comune di Piazza al Serchio, con il ricavato che è stato donato a Ridolina, l’associazione senza scopo di lucro che da circa 20 anni, grazie all’esperienza dei clown-dottori, è specializzata nella terapia del sorriso con l’obiettivo di rendere il più sostenibile possibile la degenza ospedaliera dei malati, in particolare di quelli più piccoli.



“È stata un’esperienza bellissima - spiegano Filippo Delmonte di SH Group e Motoclub Ducale e Luca Cardosi, presidente della Pro Loco di Piazza al Serchio e vicesindaco del comune - ed è stato emozionante vedere i bambini salire sulle moto e conoscere i piloti in gara. Un ottimo modo per unire la promozione di un evento a valori importanti come quelli della solidarietà e della beneficenza”. Gadgets che saranno in vendita anche domenica durante la competizione sportiva: anche in quel caso il ricavato andrà a Ridolina.



L’appuntamento per Gragnana-Varliano, che quest’anno sarà valida oltreché per il campionato italiano (Civs), anche per quello europeo (Hill Climb European Championship), è per il weekend del 3 e 4 agosto. Saranno circa 150 i piloti in gara, provenienti da tutta Italia e vari paesi Europei. Sabato sarà giornata di prove libere, mentre la gara si svolgerà nella giornata di domenica.