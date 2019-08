Sport



Leonardo Giusti fa il vuoto a Massa e Cozzile e conquista la prima vittoria stagionale

giovedì, 8 agosto 2019, 21:32

di Valter Nieri

Finalmente Leonardo Giusti. L'atleta eclettico lucchese è riuscito a dimostrare tutto il suo valore aggiudicandosi la 57.a Coppa Lando Vinicio Giusfredi, una gara dura, riservata alla categoria allievi, dove ad emergere sono atleti completi.

La svolta nei due giri del circuito finale di Massa e Cozzile dove Leonardo ha dato il massimo in salita facendo il vuoto per fare il pieno di adrenalina verso il traguardo di Vangile. Premiata la sua ferrea volontà di voler vincere, coadiuvata dalla convinzione ed applicandosi in esercizi fisici e allenamenti costanti e mirati al pieno recupero dopo una brutta caduta e l'infortunio al ginocchio che lo aveva allontanato dalle gare per un mese e mezzo.

Dopo i numerosi piazzamenti dello scorso anno senza aver mai assaporato la gioia di un successo, ha accusato l'impatto con la categoria allievi dove ha esordito in questa stagione,ma poi è venuto fuori alla distanza, al momento giusto, prendendo più confidenza sulle più lunghe distanze, con particolare attitudine alle gare pianeggianti dove è capace di mantenere un'andatura sostenuta e regolare, ma anche in salita con il sacrificio e la resistenza alla fatica.

A Vangile il Montecarlo ha gioito con una fantastica doppietta, al posto di onore si è classificato Federico Galeotti (di secondo anno), già vincitore in stagione il 26 maggio a La Catena di S.Miniato nel 1.o Trofeo Nuova Edil ed il 16 giugno a San Pierino di Fucecchio nel 3.o Memorial Adriano Chiti. Sommando le sue vittorie ai numerosi piazzamenti fra cui due secondi posti e tre terzi, lo troviamo al quinto posto nella classifica a punti regionale.

Un arrivo sfilacciato a fila indiana per i ritmi impressi dal vincitore e per la salita che si è fatta sentire. A completare il podio al terzo posto troviamo Mattia Dani del V.C. Carrara con un ritardo da Giusti di 33", ma i distacchi sensibili sono evidenziati dal nono posto di Filippo Gradi della Polisportiva Milleluci con un ritardo di 3'26" ed il decimo di Francesco Giairo Rossi giunto con un distacco di 4'10".

Il commento dello storico D.S. Domenico Pellegrini: "Leonardo è un atleta sul quale abbiamo sempre puntato e che gode della nostra massima fiducia. E' stato sfortunato per un lungo infortunio,ed anche nel campionato toscano il 30 giugno a Casale d'Elsa in provincia di Siena andò molto forte. Era da poco rientrato alle gare e rimase in fuga nel plotone di testa fino a pochi chilometri dal traguardo, cedendo soltanto negli ultimi chilometri. E' un passista scalatore con le qualità per durare a lungo".

IL MODELLO MONTECARLO EMERGE ANCORA

Il modello Montecarlo continua a pregiarsi di un settore giovanile fra i più all'avanguardia in Toscana, l'unica società ciclistica della piana lucchese che continua a fare attività nelle categorie Esordienti e Allievi ed un modello classico di riferimento per quei pochi giovani (purtroppo il numero dei praticanti è sempre più in costante calo) che aspirano a sfondare nel ciclismo. Già 8 i podi stagionali della squadra allievi diretta da Sauro Bertoncini e Antonio Avanzinelli, ma non da meno le soddisfazioni continuano a sommarsi nella categoria Esordienti con un Edoardo Cipollini che vanta 6 vittorie, fra le quali la gara unica del campionato toscano, ed una lunga serie di piazzamenti che gli consentono di essere fra gli esordienti più promettenti a livello nazionale.

La società presieduta da Ferdinando Di Galante e dal Vice Giuliano Domenichini continua a regalare emozioni ai suoi tifosi ed a mettere in vetrina i suoi giovani talenti con la speranza che abbiano la costanza di continuare a correre una volta passati juniores. I D.S.ce la mettono tutta ad insegnare a questi giovani il comportamento nel ciclismo e l'equilibrio da tenere tra il desiderio di successo e i valori dell'etica sportiva.

57.a COPPA LANDO VINICIO GIUSFREDI - ORDINE DI ARRIVO

1.o Leonardo Giusti (Montecarlo Ciclismo);

2.o Federico Galeotti (Montecarlo Ciclismo) a 14";

3.o Mattia Dani (V.C.Carrara 1961) a 33";

4.o Lorenzo Boschi (Pol.Milleluci) a 1'13";

5.o Matteo Siffredi (Rusty Biketeam Baitieri) a 1'23";

6.o Vincenzo Russo (Pol.Milleluci) a 1'41";

7.o Alessio Frius (Team Valdinievole) a 1'45";

8.o Gaddo Gavilli (Pol.Milleluci) a 2'32";

9.o Filippo Gradi (Pol.Milleluci) a 3'26";

10.o Francesco Giairo Rossi (Speedy Bike) a 4'10"