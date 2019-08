Sport



L'esperienza di Salvatore Genovese al Basketball Club Lucca

giovedì, 1 agosto 2019, 15:11

di eliseo biancalana

Nuovo colpaccio del Basketball Club Lucca. Il roster per la stagione 2019/20 si arricchisce di un nome importante, quello di Salvatore "Totò" Genovese, che con la società lucchese ha siglato un contratto di due anni. Il nuovo acquisto è stato presentato oggi in conferenza stampa. Annunciato anche che della squadra farà parte Giancarlo Pagni, che l'anno scorso ha giocato nel Geonova in C Gold.

Figlio d'arte (il padre Leonardo ha giocato nel Trapani), il siciliano Salvatore Genovese (classe 1987) è un giocatore di grande esperienza. Ha esordito in serie A a soli 16 anni. Ha giocato in serie A e serie A2 con il Varese, il Messina, il Roseto, il Treviglio e l'APU Udine. L'anno scorso è stato in serie B con la Fiorentina Basket. Ha anche fatto parte delle nazionali Under 20 e Under 22.

"Sono stato molto fortunato nella mia carriera, ho sempre fatto parte di squadre ambiziose – ha dichiarato Genovese in conferenza stampa – e ho scelto Lucca perché c'è un progetto ambizioso". "È un'ala forte e un giocatore difficile da marcare" ha detto del nuovo acquisto il ds del Basketball Club Lucca, Umberto Vangelisti. "Nasco come tre poi mi hanno adattato a quattro – ha detto di se stesso il giocatore –. Principalmente tiro da tre, ma ritengo non sia tanto importante il ruolo".

Da Genovese la società si aspetta che si assuma un ruolo di leadership, sostenendo la crescita degli elementi più giovani. Una prospettiva che non preoccupa l'ex della Fiorentina. "Sono una persona che vuole assumersi responsabilità, far crescere i ragazzi giovani non è un problema" ha detto Genovese. Dei nuovi compagni di squadra ha già avuto modo di conoscere Gian Marco Drocker, da lui definito "un ragazzo che ha grosse prospettive e che deve crescere". Ai giovani consiglia soprattutto di allenarsi molto e di tenere uno stile di vita adatto allo sport.

Del roster farà parte anche Giancarlo Pagni, che ha preferito rimanere a Lucca invece di accettare l'offerta del Prato. "È un giocatore che può marcare più ruoli" ha detto di lui il ds. Nell'idea della società, il roster del BC Lucca si comporrà di 11 titolari. "Stiamo cercando di concludere – ha detto il consigliere Florenzo Storelli, affiancato dalla presidente Luisa Colombini Gnutti –, siamo in dirittura d'arrivo". La società vuole dare spazio anche a elementi del settore giovanile, in particolare a Simonetti.