Sport



Lucca Academy Tau si presenta con la Free-week: allenamenti gratuiti in vista della nuova stagione

sabato, 24 agosto 2019, 12:35

Si chiama Free-Week ed è l'ultima idea nata in casa Tau Calcio per far conoscere Lucca Academy Tau, la realtà della società amaranto sviluppata in collaborazione con l'Aquila Sant'Anna, a quante più famiglie possibili.

La Free-week, che per definizione sarà a ingresso gratuito, si svolgerà martedì 27 e giovedì 29 agosto e martedì 3 e giovedì 5 settembre, dalle 17 alle 18.30, al campo sportivo dell'Aquila Sant'Anna, in via del Tiro a Segno a Lucca.

Lucca Academy Tau si rivolge ai bambini nati nel 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014: un luogo per crescere e divertirsi, dove i giovani atleti saranno seguiti da istruttori qualificati, preparati secondo le metodologie del Tau Calcio e guidati dal nuovo responsabile, Nicola Gennazzani. Durante gli open day i bambini saranno coinvolti in giochi ed esercizi con il pallone, mentre i genitori potranno parlare con i responsabili della struttura.

Inoltre, sempre durante gli open day, è possibile effettuare l'iscrizione al Lucca Academy Tau, contato su promozioni e agevolazioni significative.

Per info: Massimo Bianchini, 338.9326011.