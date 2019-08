Sport



Nel velodromo di Montallese un altro podio per il Gragnano: Longhitano è terzo nella coppa Bologna

lunedì, 5 agosto 2019, 18:04

di Valter Nieri

Ancora Claudio Longhitano è protagonista nel fine settimana, conquistando l'ennesimo podio per il Gragnano. Nella prestigiosa Coppa Francesco Bologna, ieri l'atleta siciliano si è conteso la vittoria in uno sprint a tre.

L'azione decisiva è stata promossa a tre chilometri dal termine da un allungo di Riccardo Marchesini, il venticinquenne aretino che si è candidato per un posto ad Amore & Vita Prodir per la prossima stagione, a cui ha risposto il marchigiano Raffaele Radice e successivamente si è unito Longhitano per un finale emozionante fra élite in splendida forma.

Nello sprint è emersa la maggiore vena di Radice che è andato a cogliere il terzo successo in tre settimane. Terzo, leggermente staccato in volata, ma non tanto sfiduciato per l'ottima prova, Claudio Longhitano. Per lui secondo podio in stagione dopo il secondo posto del 20 luglio nel G.P. VPM Città di Podio Sant'Elpidio.

Per il Gragnano è questo il 13.o podio stagionale (10 con Fiorelli, 1 con Friscia e 2 con Longhitano). La Coppa Bologna è una classica di lunghe tradizioni. Gara Uci 1.19, la prima edizione è datata 1929 e già allora come oggi partenza ed arrivo erano fissati a Montallese, frazione di Chiusi in provincia di Siena. Ha avuto diverse pause, la più lunga nel dopoguerra, ma poi ha trovato sempre la forza di riemergere perché il ciclismo da queste parti è molto sentito e vanta tanti appassionati.

Anche i vincitori sono nomi di grido: nel '34 si impose Gino Bartali, nel '71 Francesco Moser, nell'85 il compianto Franco Ballerini e nel '90 Roberto Petito. Il Gragnano del presidente Carlo Palandri vanta in questa classica una grande tradizione. Da squadra detentrice del trofeo, grazie al successo di Filippo Fiorelli dello scorso anno, vanta un altro successo nel 2010 con Emiliano Betti e due secondi posti nel 2015 con Giuseppe Brovelli e nel 2016 con Michael Delle Foglie.

Ieri ha raccolto quindi il quinto podio confermandosi negli ultimi dieci anni fra le squadre più continue, al termine di 176 chilometri che hanno stremato di fatica i 180 iscritti, dal momento che è stata portata a termine soltanto da 45 unità. I gialloneri di Massini raccolgono meno di quanto producono ma di sicuro sono una squadra che si sacrifica ad esaltare la qualità di ogni singolo, aiutandolo nelle fasi cruciali.

Longhitano sta consumando tutte le energie a disposizione per giocarsi le ultime carte con la speranza di trovare una squadra e fare il salto nella prossima stagione, dovendo far fronte al peso dell'età di 25 anni. Intanto alcuni giovani stanno venendo fuori come il ventenne Dennis Dova, 7.o sabato nell'11.o G.P.La Serra a S.Miniato. Ricambi necessari perché il Gragnano dal prossimo anno dovrà fare a meno delle prestazioni sportive di Filippo Fiorelli, in procinto di passare professionista con la squadra emiliana Bardiani, licenza professional continental.

Per la Freccia di Ficarazzi il miglior momento della sua carriera,mentre sta per raggiungere il suo grande sogno. Saldamente al primo posto nella classifica regionale di rendimento, la maglia azzurra nella Adriatica Ionica, la Nippo Fantini per uno stage in vista di un 2020 da professionista.

"Sono soddisfatto per lui - sottolinea il presidente Palandri - poi è una soddisfazione anche nostra averlo lanciato ed il ragazzo è meritevole di tutto questo per le sue qualità e per la sua serietà. Però la Nippo Fantini ci toglierà un corridore che avrebbe potuto incidere nella Firenze Viareggio di Ferragosto, nostro prossimo obiettivo. La mia squadra vuole chiudere la stagione mantenendo l'ottava posizione in classifica a livello nazionale".

ORDINE DI ARRIVO 50.a COPPA BOLOGNA

1.o Raffaele Radice (VPM Porto Sant'Elpidio) Km.176 in 4h24'54";

2.o Riccardo Marchesini (Pol.Tripetetolo) s.t.;

3.o Claudio Longhitano (Gragnano) s.t.;

4.o Alessandro Monaco (Casillo Maserati) a 8";

5.o Giacomo Garavaglia (Team Colpack) s.t.;

6.o Reyes Einer Aug Rubio (Aran Cucine Vejus) s.t.