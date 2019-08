Sport



Nicola Parenti al via domenica nel Memorial Simone Pardini in attesa di volare in Cina

venerdì, 23 agosto 2019, 16:37

di Valter Nieri

In un periodo di caldo torrido, con i campionati di calcio ai nastri partenza, con il ciclismo su strada ed il tennis ancora in piena esplicazione, la MTB non si ferma. Presto sarà la volta anche del ciclocross, una disciplina che accompagnerà gli appassionati per tutto l'autunno e l'inverno con gare valevoli per il Superprestige nel continente europeo e con i più importanti appuntamenti nazionali e internazionali.

Ma tutti gli sportivi che amano questa disciplina ed anche a Lucca sono tanti, si danno appuntamento domenica per assistere ad una kermesse con importanti risvolti sociali. Dalle 7,30 alle 16 saranno in gara a S.Maria del Giudice gli specialisti del crosscountry per contendersi il 4.o Memorial Simone Pardini, lo studente di S.Lorenzo a Vaccoli prematuramente scomparso nell'agosto del 2015 a causa di un incidente stradale all'età 16 anni.

Fra i partecipanti non poteva mancare Nicola Parenti, il suo grande amico, colui che quel giorno si stava allenando scampando alla tragica sorte ed al destino crudele che coinvolse il suo amico. Anche se nel pensiero quando si è giovani c'è un senso di immortalità, per Nicola Parenti non è così. La morte del grande amico Simone Pardini nel tempo non gli ha alleviato il dolore e così il pensiero di quel tragico incidente mentre si allenava con lui.

Una morte inattesa, rapida e sfortunata nella dinamica che ha lasciato un vuoto in Nicola ed in tutti coloro che hanno conosciuto Simone, è anche per questo motivo che l'impegno è sentito e partecipato dai migliori specialisti. Il Memorial è valevole come prima prova della Challenge Ducato Lucca ed è organizzato dalla New Bike di Prato. La manifestazione è aperta a tutti gli Enti riconosciuti dalla F.C.I.e dalla mattina al pomeriggio saranno di scena rappresentanti di tutte le categorie: esordienti e allievi maschili, esordienti ed allieve donne, junior maschili, open (junior ed elite donne), junior sport ed elite sport maschili, master da 1 a 7, donne 2 (junior sport, elite sport da 17 a 29 anni), donne 3 (master da 30 anni e oltre).

La giuria sarà composta da Elisabetta Fambrini (presidente), Deda Soldian (componente) e Marco Verani (giudice di arrivo). Diversi i giri di un circuito in base alle varie categorie che interessano il Monte Faeta ed il campo sportivo vecchio di S.Maria del Giudice.

LA PASSIONE PER IL CROSS DI NICOLA PARENTI ED I SUOI PROSSIMI APPUNTAMENTI

Dopo un triennio soddisfacente con i colori dell'U.C.Pistoiese, per il lucchese Nicola Parenti gli impegni internazionali proseguono quest'anno con la maglia del Team Zerosei-Bike Acadeny. Una squadra molto forte che si avvale anche dei contributi di atleti di primo ordine come Simone Massoni, l'elbano Marco Carozzo ed il forte piemontese, otto volte sul podio del campionato italiano, Marco Bianco.

Per Nicola il ciclocross è una luce che ha dentro di sé che non si spegne mai. Un divertimento da bambino ed una progettazione che fa attualmente parte del suo vivere quotidiano. Mercoledi vola in Cina, come ogni anno di questi tempi, rappresentando i colori lucchesi in due manifestazioni: una a nord in Mongolia ed una di mille km. a sud di Pechino. Dopo l'Oriente asiatico i suoi impegni proseguiranno in Europa e più precisamente in Belgio, Olanda, Lussemburgo, Svizzera e Francia. Tornerà in Italia per disputare il campionato italiano e quindi nuovo in Belgio al cross di Hoogstraten (gara valevole per il Superprestige) confrontandosi con i più forti specialisti del mondo a partire dal fenomeno attuale nonché campione del mondo l'olandese Mathieu Van Der Poel.

Ad accompagnare Nicola facendogli sentire la sua presenza non riducibile ad una mera presenza tecnica, ma ad un importante sostegno morale, suo padre Giulio che afferma per la Gazzetta di Lucca: "Mio figlio Nicola nelle più importanti gare crossistiche del mondo non insegue il risultato a tutti i costi, ma è già fiero della sua partecipazione che necessita una mirata ed oculata preparazione. Affronta quindi le gare con serenità e senza ansia orgoglioso di rappresentare Lucca a livello internazionale. E' di una forte passione trasmettendo la luce che ha nei suoi occhi quando si parla di ciclocross".