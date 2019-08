Sport



Per Debora Vanuzzo vacanza relax tra mare e pittura

lunedì, 19 agosto 2019, 10:51

di Valter Nieri

Una vacanza relax sulle spiagge della Versilia, alternata alla pittura, per Debora Vanuzzo in vista della prossima stagione che la vedrà nuovamente impegnata con i colori del Montebianco di Pieve a Nievole.

Dopo il fantastico percorso dello scorso anno con la società pievarina, culminata con la promozione diretta anticipata in serie C e la palma di miglior opposto del campionato, ha resistito alle numerose richieste finendo per preferire la società del presidente Saverio Severi che punta su di lei come faro della squadra nonostante abbia soltanto 25 anni.

"Ho avuto contatti con la Pantera Lucchese, con Ambra Cavallini e Peccioli - dice - ma ho preferito rimanere alla Pieve, condividendo il suo progetto. Lo scorso anno mi sono trovata molto bene con le compagne,con il presidente e tutti i dirigenti. Sono veramente felice di poter contribuire alla crescita di questa squadra e di questi tifosi fantastici. Il tifo organizzato è una componente fondamentale del progetto Montebianco. I cori ed il sostegno dei nostri tifosi ci trascinano per portare a casa i tre punti".

Per la società pievarina sarà la prossima una stagione sperimentale, difficile fare delle previsioni, in quanto affronta per la prima volta un campionato di serie C femminile. La signora del volley, così viene chiamata Debora per la sua eleganza, sta vivendo un momento felice della sua carriera sportiva, ma anche umana dopo aver conseguito due lauree ed aver rinnovato il contratto di lavoro con la West Systems di Pontedera nel monitoraggio ambientale, aumentando l'autostima, ma quale è stato il momento più bello e quello più triste della sua carriera fino ad oggi?

"Potrei dire il campionato di B2 con la Nottolini nel 2012, quando ancora giocavo nel ruolo di banda, ma forse quello che mi ha dato più soddisfazioni è l'ultimo campionato vinto con Montebianco, il primo con promozione diretta senza passare dai play-off. Il più triste mentre ancora penso alla prematura e recente scomparsa di coach Alberto Tognocchi che mi ha allenato quando giocavo a Buggiano. Un tecnico che meritava maggior fortuna in carriera e che ha raggiunto la più grande soddisfazione prima di morire riportando la Lucchese in serie C. Ho sempre apprezzato la sua grande umanità: apriva le porte a tutti e li faceva passare per quella preferita".

La sua squadra è stata sorteggiata nel girone A, nel girone di Firenze, le mancheranno i tradizionali derby.

"Sicuramente. I derby tradizionali contro squadre lucchesi, pisane e pistoiesi mi davano forti emozioni e si viveva la vigilia di queste sfide intensamente. Diverse atlete di queste squadre sono mie amiche ed invece nel nostro girone non conosco al momento i valori degli avversari. Di stimolante sarà appunto l'incognita di un campionato in cui non sappiamo dove possiamo arrivare".

Nei momenti liberi dipinge con olio su tela.Cosa rappresenta per lei la pittura?

"Dipingendo, oltre ad esprimere la mia creatività vado in frequenza con la mia meditazione, mi rilasso e potenzio la mente".

Intanto per integrare forza e resistenza si allena sui saliscendi delle colline camiglianesi, vicino casa, in attesa della preparazione ed i primi esercizi con i pesi previsti per lunedi 26 agosto. Per le vacanze niente mete da sogno, ma rilassanti in Versilia rincorrendo le onde e stendendosi sul bagno asciuga.

"Si le sto felicemente trascorrendo dedicandomi questa settimana e la prossima al mare della Versilia in compagnia di alcune amiche e ci stiamo divertendo moltissimo".

La sua squadra si è rinforzata?

"Credo di si. Oltre a me sono state riconfermate il libero Sara Spadoni, la palleggiatrice Alessandra Iozzelli e la banda Laura Di Paolo. Fra le nuove sono arrivate la palleggiatrice Rachele Marsili ex Pantera, la schiacciatrice Ginevra Antonini proveniente dal Montespertoli, la centrale Cecilia Fagni lo scorso anno a Buggiano e le sorelle Chiara e Gemma Lippi sono state promosse in prima squadra dopo una serie D giocata con la seconda squadra del Montebianco. Chi mi da poi molta fiducia è il nuovo tecnico Lorenzo Branduardi dal quale ci sarà sicuramente da imparare. Lo scorso anno allenava la nostra seconda squadra di D ed anche per lui quindi si tratta di una promozione".

L'atleta camiglianese presto tornerà a scaldare i tifosi incidendo con la sua parallela veloce e potente e cercando di riconfermarsi la migliore nel suo ruolo anche in serie C, un campionato che conosce bene e che l'ha vista anni addietro protagonista.