Paolo Bianchini, quando il ciclismo diventa sport estremo

giovedì, 29 agosto 2019, 00:03

di Valter Nieri

Quando il ciclismo diventa sport estremo. Lo sa molto bene Paolo Bianchini, il cicloamatore di Montemagno che difende i colori del Marlia Bike presieduto da Amedeo Bandoni, spinto anno dopo anno a vivere forti emozioni alla continua ricerca dei propri limiti.

Il suo impulso scatenato con la voglia di brivido gli ha consentito di portare a termine l'ultramaratona ciclistica "La Bisettrice", partendo il 14 agosto da Melito Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria nell'estremo sud dell'Italia peninsulare fino ad arrivare a Vetta d'Italia in provincia di Bolzano nell'estremo nord per un totale di 2150 km. attraverso gli Appennini e un dislivello complessivo di 39900 metri fino alla mèta giovedi 22 agosto alle 8 dopo 7 giorni e mezzo.

Una impresa portata felicemente a termine assieme ad altri 13 ciclisti, per un totale di 15 valorosi partecipanti con un solo ritiro. Nonostante il grande caldo umido di questo mese è riuscito a non deprimersi, superando anche le più ardue difficoltà dovute al clima ed allo sbalzo termico.

"La crisi più grande dice Bianchini - l'ho avuta con i 41 gradi di Firenze e scendendo gli Appennini attraversando la Pianura Padana per dirigermi verso le Dolomiti. Avevo davanti a me una cappa di foschia con temperature che oscillavano intorno ai 40 gradi. Non è stato facile gestire la termoregolazione del mio corpo rischiando di incorrere nella desidratazione, lì ho temuto veramente il peggio senza però pensare di arrendermi".

Ed il momento più bello?

"Quando sono arrivato da solo a tagliare il traguardo, il primo dei concorrenti anche se non contava il risultato ma riuscire a terminare il percorso entro il tempo massimo di 11 giorni. Una gioia che mi ricorda quando conclusi l'Appenninica di 2200 km. da Reggio Calabria a Savona che si snodava tutta sugli Appennini con 40000 metri di dislivello".

In manifestazioni di questo genere gli imprevisti possono penalizzare notevolmente i concorrenti. Bianchini avrebbe portato a termine l'impresa in un tempo ancora migliore senza un guasto meccanico che ha avuto in prossimità di Topoli, un paesino a 50 km. da L'Aquila.

"Purtroppo mi si è rotto il tubo di sostegno alla sella. Successe di sabato sera ed un meccanico era introvabile. Una volta saputo dove risiedeva quello della zona mi adagiai sedendo affannato davanti al suo portone di ingresso fino a che la domenica mattina alle 9,30 mi aprì il negozio riparandomi il guasto. Ebbi anche l'occasione di dormire un'ora delle 14 totali lungo tutto il tracciato. Nelle soste ho chiuso gli occhi mai più di tre ore consecutive, una volta scelto l'Ostello o il Bed & Breakfast."

Attraversando i piccoli paesi appenninici non sono mancati gli incitamenti ai partecipanti. "Nei piccoli paesi appenninici una volta sparsa la voce in tanti ci incitavano a non mollare. In un paesino di montagna prima di Avellino mi sono fermato in un bar dove ancora gli anziani passano il loro tempo libero giocando a carte davanti ad un bicchiere di vino. Mi tempestavano di domande, non mi avrebbero più mandato via. Fa piacere avere le attenzioni della gente comune e ricevere i complimenti e gli incitamenti".

Più di sette giorni in bicicletta per il mai domo Paolo Bianchini attraversando i parchi meravigliosi ed i sentieri naturalistici dell'Aspromonte, del Pollino e del Matese, ma anche le città di L'Aquila, Perugia, Firenze per poi proseguire pedalando sull'Appennino tosco emiliano. Un percorso proseguito nella Pianura Padana per poi risalire sulla Valpolicella verso le Dolomiti con la Cima Coppi sul Passo Pordoi ed infine l'arrivo a Vetta d'Italia con escursioni termiche che andavano dai 41 gradi di Firenze agli 8 gradi sotto la pioggia in Trentino.

Ha sudato, faticato, sofferto, ma, soprattutto, si è divertito per aver raggiunto la mèta nel suo hobby preferito, dopo una lunga pianificazione e una accurata preparazione atletica. Il suo fisico ha retto anche questa volta per la gioia del suo Team Marlia Bike che vive il ciclismo con intensa passione andando sempre alla ricerca di paesi naturalistici pedalando. Fra i tanti complimenti ricevuti da Bianchini quello del suo presidente Bandoni ma anche dell'organizzatore de La Bisettrice Fulvio Gambaro che riesce ogni anno a disegnare tracciati suggestivi e atmosfere seducenti. Ed ora avanti con la prossima perché l'infaticabile atleta pensa già ad altre imprese eroiche con scariche adrenaliniche.