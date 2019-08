Sport



Parte dalla Ego il progetto del Basketball Club Lucca

lunedì, 19 agosto 2019, 15:31

di eliseo biancalana

Un progetto ambizioso e di lunga durata per rilanciare il basket maschile a Lucca. Così è stato presentato, nella sede dell'Ego Wellness Resort di Sant'Alessio, il Basketball Club Lucca, che dal 29 settembre esordirà nel campionato 2019/20 di serie B, nel girone A, affrontando il San Miniato, mentre già la prossima settimana inizierà il pre-campionato con un'amichevole contro il Montecatini. Oggi, lunedì 19 agosto, si è tenuto il "media day" della nuova società di serie B.

Il media day è stato presentato dalla giornalista Debora Pioli ed è stato introdotto da Renato Malfatti, patron della Ego. "Siamo veramente contenti che siate qui – ha detto Malfatti rivolgendosi al BC Lucca –. Siamo sempre stati vicini alla pallacanestro, il basket è il mio sport. In bocca al lupo!" Presenti per l'amministrazione comunale di Lucca il vicesindaco Giovanni Lemucchi e l'assessore allo sport Stefano Ragghianti. Lemucchi ha ricordato il recente intervento per la realizzazione del nuovo parquet del Palazzetto dello Sport. "C'è questa novità importante per voi e per tutta la città" ha detto, aggiungendo poi parole di apprezzamento per il nuovo progetto sportivo del BC Lucca: "Ci sono i presupposti anche per sognare un po'". Considerazione condivisa dal collega assessore: "Il progetto che è stato presentato ci fa sperare di tornare a livelli del basket molto alti, senza dimenticare il settore giovanile".

Per la società è intervenuta la presidente Luisa Colombini Gnutti: "È l'inizio del nostro progetto che è cominciato con l'acquisto del titolo di serie B. Il coach Michele Catalani è riuscito a portare dei giovani di talento. Il nostro è un progetto ambizioso, un programma a lungo termine per crescere anno dopo anno. Il coach ha un contratto triennale". La presidente ha annunciato l'ingresso di nuovi dirigenti nella società, definiti "personalità di spicco". Bocche cucite però al momento sui nomi. "Stiamo lavorando per allargare la compagine societaria – ha confermato il componente del consiglio direttivo Florenzo Storelli –. Dedicheremo una giornata alla presentazione dei nuovi dirigenti, così come una giornata sarà dedicata alla presentazione degli sponsor". È stata intanto confermata come main sponsor la Geonova, recentemente impegnata anche nel calcio per il rilancio della Lucchese. "Abbiamo investito parecchio nella società" ha confermato l'imprenditore Francesco Giusti parlando dell'impegno della Geonova per il BC Lucca.

Questo è il roster del BC Lucca: Gianmarco Drocker, Zdravko Okiljevic, Saverio Bartoli, Jacopo Pierini, Andrea Del Debbio, Giancarlo Pagni, Alessandro Bianchi, Oleksandr Kushchev, Marco Petrucci, Salvatore Genovese, Sebastian Vico, Andrea Simonetti. "Siamo partiti dall'anno zero – ha detto il coach Michele Catalani –. Per me è un ruolo prestigioso e impegnativo, ma sicuramente molto stimolante. Ringrazio la città, confido che ci potremo meritare il nostro seguito da parte dei tifosi". Compongono lo staff tecnico anche il direttore sportivo Umberto Vangelisti, Lorenzo Puschi, Pierpaolo Bogliolo e Fabio Ercolini. È una squadra costruita con riguardo alla componente giovanile – ha detto il ds –, in grado di giocare in moduli diversi". Il BC Lucca può vantare giocatori di esperienza come Sebastian Vico e Salvatore Genovese. "Data la mia esperienza mi sento responsabile di portare i ragazzi a crescere – ha detto Vico –. Mi prendo questo ruolo perché mi piace". "Il materiale c'è, bisogna avere pazienza – ha affermato "Totò" Genovese –, sicuramente ci saranno delle difficoltà all'inizio".