Per Lucca sportiva un po' di celebrità grazie ai successi di Amore&Vita Prodir

sabato, 10 agosto 2019, 19:21

di Valter Nieri

In un momento così profondo di crisi che sta attraversando il nostro Paese, Lucca sportiva sta continuando ad avere un po' di celebrità a livello internazionale grazie alla sua squadra più rappresentativa nello sport professionistico, grazie ad Amore & Vita Prodir che in 35 anni di attività ininterrotta non si è mai stancata di vincere e qui va il merito oltre che al Team Manager Cristian Fanini, soprattutto al suo fondatore, al suo cicerone Ivano Fanini, personaggio dalla lingua tagliente, arguto e generoso che è riuscito a mantenere il ciclismo professionistico nella nostra città anche a costo di usare affermazioni che fanno male agli organi che dirigono questo sport.

Ma Ivano è fatto così: non usa mai la maschera e nemmeno conosce la mutua o la cassa integrazione perché non lascia mai da sola la scrivania nel suo ufficio di Lunata. Come un personaggio letterario è protagonista di romanzi e racconti, lui è protagonista dell'unica materia che conosce bene: il ciclismo e la storia delle sue squadre, che sono state tante, come le generazioni dei suoi atleti.

Le prospettive per lui sono sempre all'orizzonte e la sua squadra ha sempre avuto un occhio incline all'estero, allestita in economia, ma con orgoglio: "E' più facile vincere con i campioni già affermati - ha sempre sostenuto - che con atleti diventati importanti dopo aver vinto con le mie squadre".

Alla radice l'ambizione e la voglia di dare continuità ad un ciclismo che vorrebbe più pulito, con una gestione fondata sulla massima trasparenza e con le continue sollecitazioni a fare meglio. La squadra è aperta a coloro che vogliono sperimentare le proprie possibilità facendolo con passione. Poi il recupero degli atleti coinvolti nella positività dell'Epo come Davide Apollonio, squalificato quattro anni dopo aver militato in squadre di spessore come la Ski e la Androni: da stella emergente del ciclismo internazionale a dover in un attimo percorrere un tunnel oscuro che sembrava non finisse mai, fino a quando ecco arrivato lo spiraglio di luce.

Scontata la squalifica di quattro lunghi anni, appesantito non soltanto nel carico emotivo e nei sensi di colpa, ma anche fisicamente, il trentenne isernino si è sacrificato in una dieta su misura ritrovando il peso forma. Ha ricominciato a macinare chilometri ed il suo ex D.S.Riccardo Forconi, ex corridore di Amore & Vita, oggi commerciante di oli e vini nel suo podere in America allestito con i soldi guadagnati da gregario di Marco Pantani nel contribuire a fargli vincere Giro e Tour, lo ha salvato.

Come? Presentandolo a Cristian Fanini ed insistendo affinché lo riportasse ai vecchi splendori, perché sapeva che Apollonio non lo avrebbe deluso. La verifica nella prima corsa dopo la lunga squalifica. L'ex stella Ski si è subito imposto con una grande volata nella 1.a tappa della Volta a Portugal il 1.o agosto da Miranda do Corvo e Leiria tenendo bene sui 174,7 chilometri, come dire all'incontrario di quello che è la frase fatta nei modi di dire: dalle stalle alle stelle.

IN PORTOGALLO PER AMORE & VITA PRODIR GIA' DUE VITTORIE

La svolta alla carriera ma ancor più importante alla vita di Apollonio tutto ad un tratto nell'81.a edizione della Volta a Portugal ritrovandosi a firmare autografi e a posare per le foto di rito. Un altro atleta rigenerato dal Team di Amore & Vita Prodir è Marco Tizza che ha rotto il suo digiuno vincendo la prima corsa da professionista nella quarta tappa del Sibiu Cycling Tour(2.1) in Romania indossando orgogliosamente i colori lucchesi concedendo il bis nella corsa a tappe iberica vincendo la quinta tappa Hospital-Guarda di 158 km. al termine di una generosa condotta di gara.

In fuga con altri sette corridori e nel finale con Matias e Marque, staccati sulla strappo di Guarda per andare in solitaria a conquistare la tappa. Per lui anche un ottavo posto nella seconda tappa la Marinha Grande-Loures, nella terza tappa Santarém-Castel Brano ed un settimo posto nella settima tappa da Braganca a Montalegre.

A conferma dell'ottimo comportamento di squadra c'è poi spazio per un demoralizzato Danilo Celano. Il vincitore del Giro dell'Appennino 2017 è stato diverse volte ripreso ad un passo dal successo a poche centinaia di metri dal traguardo. Riscuotendo la fiducia dei D.S. ucraino Volodymyr Starchyk e di Alessio Di Basco che ha firmato più autografi in questi giorni in Portogallo di quando correva, ha ritrovato la chiave della motivazione e la fiducia in se stesso e dopo essersi trovato a contatto con risultati non incoraggianti è stato artefice di una grande tappa ieri piazzandosi al quinto posto.

Oggi la nona tappa da Fafe a Mondin,nel distretto di Villa Real,a Basto di km.133,50 e domani decima ed ultima tappa da Vila Nova de Gaia a Porto con una crono individuale che designerà il vincitore ancora incerto fra lo scalatore Jonni Brandao (che però non è un cronomen), Veloso,Rodrigues e De Mateos. Ma anche due occasioni per gli atleti che difendono i colori lucchesi di mettere a segno un altro successo e il percorso di oggi molto duro potrebbe favorire le caratteristiche di Pierpaolo Ficara.

Un po' di gloria meritata per il Team Fanini, ancora a competere per il successo dopo 35 lunghi anni di movimento ciclistico professionistico, ancora lui a tenere alto e competitivo tutto lo sport lucchese a livello internazionale.