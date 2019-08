Sport



Pro Cycling Fanini, piazzamenti da… applausi

lunedì, 5 agosto 2019, 14:08

Grande soddisfazione in casa della “Pro Cycling Team Fanini” per la buona prova e gli ottimi piazzamenti conquistati nel “Giro della Provincia di Pordenone” che si è corso ad Arzene (Pn).

La formazione del direttore generale Manuel Fanini ha infatti inserito ben 4 atlete nei primi 10 posti della gara open friulana.

A ricevere gli applausi sono state: Leonora Geppi (4a, 20 anni), Marzia Salton Basei (7a, 22 anni) e Claudia Meucci (10a, 20 anni); nessuna altra squadra ha fatto meglio.

Dopo una grande battaglia (si è corso ad oltre 40 km all’ora sui 92 km previsti) la corsa, vinta da Martina Fidanza (Eurotarget Bianchi), si è risolta con una lunga volata da parte del gruppo delle migliori.

“Sono contento per questo risultato – ha sottolineato il general manager Manuel Fanini – le ragazze hanno confermato di essere in crescita e questo fa ben sperare per il finale di stagione. Ora bisogna confermare quanto di buono stiamo facendo per arrivare al Giro della Toscana (6-8 settembre) nelle migliori condizioni possibili. Sulle strade di casa nostra vorremmo dare battaglia e magari fare un colpaccio”.

Domenica prossima altra tappa di avvicinamento con la gara di Seren del Grappa, in provincia di Belluno.

Per l’occasione sono state convocate Marzia Salton Basei, Sofia Cilenti, Claudia Meucci, Simona Bortolotti, Lisa De Ranieri, Leonora Geppi, Isotta e Sofia Barbieri, Silvia Folloni.