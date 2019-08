Pro Cycling Team Fanini: buona prova in Veneto

Altri articoli in Sport

giovedì, 29 agosto 2019, 11:49

La squadra di Miliani supera con merito l'Atletico Lucca, quella di Angelotti dilaga contro la Folgor Marlia

giovedì, 29 agosto 2019, 00:03

Lo sa molto bene Paolo Bianchini, il cicloamatore di Montemagno che difende i colori del Marlia Bike presieduto da Amedeo Bandoni, spinto anno dopo anno a vivere forti emozioni alla continua ricerca dei propri limiti

mercoledì, 28 agosto 2019, 17:18

Dopo Juniores e Allievi, ora sotto con i Giovanissimi. I tornei del Settembre Lucchese entrano sempre più nel vivo con l'inizio del terzo, quello riservato ai nati nel 2005. Anche qua dodici formazioni al via, con tre società che parteciperanno al prossimo girone Elite regionale, Aullese, Margine Coperta e Cgc...

mercoledì, 28 agosto 2019, 12:34

Il Real Forte Querceta, grazie al successo ottenuto contro il Castelnuovo Garfagnana, si qualifica per i quarti di finale. Un successo netto, ma arrivato solo nell'ultima parte di gara dopo che i garfagnini erano rimasti pienamente in partita

martedì, 27 agosto 2019, 23:46

Ed anche quest'anno (il 3° consecutivo) Amore & Vita – Prodir sarà presente al Tour of Almaty in Kazakistan, breve gara a tappe UCI Asia Tour 2.1 (30-31 agosto). Il morale non può che essere alto, visti i recenti successi ottenuti in Portogallo e la considerevole serie di piazzamenti prestigiosi...

martedì, 27 agosto 2019, 23:39

Coach Michele Catalani, al bar Zebar di Samuele Cosentino per un buffet pre-partita con i suoi giocatori, ha fatto alcune considerazioni sulle prossime partite