Sebastian “Seba” Vico capitano del Basketball Club Lucca

sabato, 24 agosto 2019, 12:35

Si chiama Free-Week ed è l'ultima idea nata in casa Tau Calcio per far conoscere Lucca Academy Tau, la realtà della società amaranto sviluppata in collaborazione con l'Aquila Sant'Anna, a quante più famiglie possibili

sabato, 24 agosto 2019, 09:42

Impresa riuscita: l'equipaggio Fontana-Bertolli porta a casa la Pechino-Parigi e si prepara ora a partire per nuove importanti sfide e avventure

venerdì, 23 agosto 2019, 16:37

Dalle 7,30 alle 16 saranno in gara a S.Maria del Giudice gli specialisti del crosscountry per contendersi il 4.o Memorial Simone Pardini, lo studente di S.Lorenzo a Vaccoli prematuramente scomparso nell'agosto del 2015 a causa di un incidente stradale all'età 16 anni

giovedì, 22 agosto 2019, 14:27

Ultime gare di preparazione per la Pro Cycling Team Fanini prima del gran finale. Domenica la formazione del direttore generale Manuel Fanini parteciperà ad una corsa "open" a Noventa di Piave (in provincia di Venezia)

mercoledì, 21 agosto 2019, 21:27

Prima importante novità in casa Rugby Lucca in vista dell'inizio della stagione sportiva 2019-2020. La società rossonera ha infatti ufficializzato il nome del nuovo direttore tecnico che sarà Carlo Pratichetti

mercoledì, 21 agosto 2019, 18:50

Primo giorno di scuola al Palatagliate per il rinnovato Basket Gesam Gas e Luce Le Mura guidato da coach Francesco Iurlaro. Tanti volti nuovi ed un entusiasmo contagioso hanno fatto da cornice alla prima sessione di allenamento di quella che sarà la decima stagione consecutiva in A1, solo Schio ha...