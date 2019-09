Seconda giornata di Trofeo Cordischi: vincono Picchi Livorno e Sporting Cecina. Pareggiano Pontedera e Sestese

Altri articoli in Sport

sabato, 31 agosto 2019, 23:33

Le stelle del basket protagoniste al Trofeo Lovari, che si terrà al Palazzetto dello Sport di Lucca il 6 e il 7 settembre. Reyer Venezia, Anadolu Efes, Olimpiakos e Olimpia Milano si sfideranno nel torneo che quest'anno si svolge in coincidenza con il centenario della pallacanestro a Lucca

sabato, 31 agosto 2019, 11:27

L'atleta Lucano domina la seconda ed ultima tappa della corsa In Kazakhstan. Ottimo quarto posto del compagno di colori Pierpaolo Ficara

venerdì, 30 agosto 2019, 12:18

La competizione a partire da questa stagione sarà anche intitolata a tre componenti di questa delegazione di Lucca Pierluigi Simi, Giancarlo Davini ed Enrico De Luca che sono venuti a mancare e che sono stati fondamentali per l'attività calcistica della provincia

venerdì, 30 agosto 2019, 12:04

Primi verdetti nel Settembre Lucchese Juniores in corso di svoglimento al campo di San Macario dove si è completato il quadro della seconda giornata. Nel girone C ancora un successo di misura per il Lammari, campione dell'edizione 2018, che piega un'ottima Bellaria Cappuccini, nel D invece lo Staffoli sorprende l'Atletico...

giovedì, 29 agosto 2019, 13:02

Buona prestazione della "Pro Cycling Team Fanini" alla quinta edizione del "Giro dei Due Comuni – Memorial Chiara Pierobon", gara open che si è svolta a Noventa di Piave, in provincia di Venezia

giovedì, 29 agosto 2019, 11:49

La squadra di Miliani supera con merito l'Atletico Lucca, quella di Angelotti dilaga contro la Folgor Marlia