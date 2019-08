Sport



Settembre Lucchese Allievi, doppio 3-1 per Atletico e Capezzano

martedì, 27 agosto 2019, 11:24

Un doppio 3-1 nella seconda giornata del SETTEMBRE LUCCHESE dedicata alla categoria Allievi. E' il punteggio con cui si sono concluse le due partite, vinte rispettivamente da Atletico Lucca e Cgc Capezzano che hanno rispettato in pieno i pronostici della vigilia. Partono dunque con il piede giusto due delle formazioni più accreditate in questo torneo, ma vanno sottolineate in maniera positiva anche le prestazioni delle due sconfitte, Camaiore e Pescia.

Camaiore – Atletico Lucca 1-3

CAMAIORE: Pardini Alessandro, Guidi, Mariotti, Tardelli, Franciosi, Guarracino, Papa, Dalle Mura, Bartoli, Goduto, Filippeddu. A disp.: Morbini, Fibbiani, Scalzolaro, Pardini Luca, Francesconi, Benedetti. All.: Carlo Rubinacci

ATLETICO LUCCA: Nucci, Santelli, Lunardi Samuel, Simi, Lombardi, Lunardi Lorenzo, Fruzzetti, Valdrighi, Andreini, Bertellotti, Graziotti. A disp.: Martinelli, Rosati, Russo, Bernardeschi, Bortone, Posarelli, Salvetti, Baroncini, Rossi. All.: Fabio Betti

ARBITRO: Bassetti di Lucca

RETI: 13’ pt. Bartoli (C), 6’ st. Bertellotti (A), 21’ st. e 33’ st. Baroncini (A)

Partita dai due volti. Primo tempo equilibrato, con il Camaiore di mister Rubinacci che tiene bene il campo, sorprendendo gli avversari e passando in vantaggio dopo tredici minuti. La ripresa ha visto la “trasformazione” dei ragazzi di Fabio Betti che grazie ad alcuni inserimenti dalla panchina, hanno prima pareggiato e poi ribaltato il risultato, legittimando alla fine il successo.

Al 3’ Bertellotti viene lanciato a rete, è bravo però Franciosi a recuperare e a contrastare la conclusione dell’attaccante rossonero. Al 13’ il Camaiore passa: Filippeddu riceve palla e sull’uscita di Nucci lo supera con un pallonetto, ma la palla s’infrange sulla traversa e torna in campo, il più lesto di tutti è Bartoli che se ne impossessa e insacca a porta praticamente vuota. Al 29’ va al tiro Simi, ma il portiere Pardini para a terra, al 37’ Bertellotti viene lanciato a rete, il portiere amaranto gli esce incontro e salva.

In apertura di ripresa l’Atletico Lucca perviene al pareggio con Bertellotti che ricevuto palla all’interno dell’area di rigore, fa partire un tiro che si insacca all’incrocio dei pali opposto. Galvanizzato dalla rete, l’Atletico continua a pressare gli avversari, Bertellotti serve Baroncini ma il portiere respinge. Al 15’ ancora Baroncini da ottima posizione si fa parare il tiro dal bravo portiere Pardini. Al 19’ su un traversone dalla destra, colpo di testa di Salvetti con la palla che carambola per due volte sulla parte alta della traversa. Al 21’ conclusione di Salvetti, il portiere respinge, ma Baroncini riprende e realizza la rete del 2-1. Infine al 33’ è ancora Baroncini a siglare la rete del definitivo 3 a 1.

Cgc Capezzano-Pescia 3-1

CGC CAPEZZANO: Leone, Meucci, Carfora, Bonini, Bischi, Da Mommio, Monfardini, Ramku, Sbrana, Checchi, Martinelli. A disposizione Azioni, Baroni, Del Carlo, Rossi, Belluomini. Allenatore Elvira Pitanti

PESCIA: Inglese, Gjeloshi, Palombo, Pucci, Lucchesini, Ciccarelli, Stobbia Tommaso, Ciardella, Prela Tommaso, Stobbia Devis, Di Vita. A disposizione Maraviglia, Prela David, Ghironi, haka, Trucchi, Forassiepi, D'Ulivo. Allenatore Riccardo Ricci

ARBITRO: Valentina Biondi di Lucca

RETI: 18' e 38' pt., 36' st. Bonini (C), 35' pt. Stobbia T. (P)

Partita piacevole, condotta in massima parte dal Cgc Capezzano che ha fatto valere la maggiore qualità dei singoli e un'organizzazione di gioco interessante, soprattutto perchè era la prima partita della nuova stagione. Fin dall'inizio i bianchi versiliesi comandano le operazioni in campo e passano al 18' con un tiro su punizione di Bonini che sorprende a mezza altezza il portiere Inglese, con la palla che si insacca a metà altezza. Il Pescia però reagisce, trovando nello sgusciante e tecnico Tommaso Stobbia un importante punto di riferimento in attacco. E' lui al 35' a trovare il gol del pareggio, anche qua su punizione da oltre venti metri, con un tiro angolatissimo su cui Leone arriva forse in leggero ritardo.

Riprende a manovrare il Cgc Capezzano con ordine, cercando di trovare sbocco sulle fasce. In chiusura di tempo ecco il nuovo vantaggio della formazione di Elvira Pitanti: è ancora Bonini a tirare dalla distanza e qua Inglese è un po' impacciato facendosi scavalcare dal rimbalzo della sfera.

Nel secondo tempo si marcano le differenze tra le due squadre. Il Pescia, ben guidato in panchina dall'attento Ricci, non riesce più a rispondere agli attacchi del Capezzano che si riversa in massa in attacco alla ricerca del terzo gol. Occasioni per Martinelli e Meucci, poi per Biaschi che tira alto da favorevole posizione. Al 36' ancora Bonini va in rete, firmando la personale tripletta con una precisa conclusione di controbalzo e palla in rete sul secondo palo.