Settembre Lucchese Juniores, arrivano i verdetti nei gironi C e D

venerdì, 30 agosto 2019, 12:04

Primi verdetti nel Settembre Lucchese Juniores in corso di svoglimento al campo di San Macario dove si è completato il quadro della seconda giornata. Nel girone C ancora un successo di misura per il Lammari, campione dell'edizione 2018, che piega un'ottima Bellaria Cappuccini, nel D invece lo Staffoli sorprende l'Atletico Lucca e lo elimina. Questo risultato qualifica di conseguenza anche la Cuoiopelli che ora si giocherà il primo posto proprio contro lo Staffoli nel derby tutto pisano.

Atletico Lucca - Staffoli 1-2

ATLETICO LUCCA: Tocchini, De Girolamo, Romani, Baroncelli, Burgalassi, Donati, Ndyaie, Giuliani, Lamandini, Gallo, Medori. A disp.: Discini, Amato, Bertolozzi, Dianda, Fascetti, Giannoni, Petri, Grazzini. All.: Alessio Merciadri

STAFFOLI: Guerrieri, Novelli, Campigli, Miserendino, Filomena, Quaglierini, Nieri, Ranieri, Colombai, Tintori, Pozzesi. A disp.: Barni, Salvato, Orlandi, Boulhahya, Pieracci, Stefanelli, Rocchesini. All.: Giorgio Iannello

ARBITRO: Bertini Gianmaria di Lucca

RETI: 20' st. e 32' st. Colombai (S), 30' st. Dianda (A)

NOTE: espulso al 36' st. Dianda (A)

Primi venticinque minuti a buon ritmo, ma nessuna conclusione in porta da ambedue le parti. Al 26' ottima azione dell'Atletico Lucca con Medori che è bravo ad inserirsi, ma "spara" alto da buona posizione.

Al 30' bella azione dello Staffoli, palla filtrante per Pozzesi che trova un bel varco, ma è bravo Donati a recuperare e a deviare la palla a lato. Al 36' conclusione da fuori area di Gallo, para senza problemi il portiere Guerrieri.

Nella ripresa altra occasione per i rossoneri con Giuliani che tutto solo davanti alla porta conclude alto. All'8' opportunità per l'Atletico con Baroncelli, ma il suo tiro da fuori area termina di poco a lato. Al 20' lo Staffoli passa in vantaggio con Colombai che effettua un bel dribbling in area e batte il portiere rossonero. Al 30' la squadra di Merciadri perviene al pareggio con un tiro da dentro l'area di Dianda. Passano però solo due minuti e lo Staffoli si riporta nuovamente in vantaggio con Colombai che riprende una corta respinta del portiere su un tiro da fuori area. Ultima annotazione al 36' veniva espulso Dianda nelle file dell'Atletico Lucca.

Lammari - Bellaria Cappuccini 1-0

LAMMARI: Giovannetti, Antonelli, Dianda, Puviani, Berruti, Bonini, Tocchini Leonardo, Risolo, Pavan, Tocchini Lorenzo, Bacci. A disp.: Baroni, Casini, Dumani, Kaja, Graziano, Petrilli, Spagnesi, Malacarne. All.: Stefano Dianda

BELLARIA CAPPUCCINI: Sergianni, Desideri, Bernacchi, Maccanti, Sormani, Provinciali, Rebechini, Cibeca, Giustiniani, Tirino, Bertini. A disp.: Nasha, Scirocco, Barsotti, Pancrazi. All.: Simone Masoni

ARBITRO: Bassetti di Lucca

RETI: 45' pt. Tocchini Leonardo (L)

Partita di grande agonismo ma con poche emozioni e conclusioni in porta. il Lammari si porta in vantaggio al 45' del primo tempo con uno splendido tiro da fuori di Tocchini Leonardo e sul risultato di 1-0 si va al riposo

Nella ripresa (8') punizione di Pavan dal limite che non inquadra lo specchio della porta. Al 25' bella discesa di Barsotti che mette al centro un bel rasoterra, ma Giustiniani non aggancia e l'occasione sfuma.

Secondo tempo sulla falsariga del primo, partita "maschia", gran ritmo, molti falli ma poche occasioni da gol. Al 28' bel tiro da fuori area di Tocchini Lorenzo che termina di poco alto sopra la traversa. Al 34' ci riprova lo stesso Tocchini, ma questa volta il portiere para. Al 39' punizione di prima dal limite dell'area per il Bellaria Cappuccini, ma Tirino si fa parare la conclusione dal portiere Giovannetti.

Il Lammari con questa vittoria accede direttamente ai quarti di finale, mentre sarà decisiva la prossima gara tra il Ponte a Moriano e il Bellaria Cappuccini per determinare la seconda squadra qualificata.