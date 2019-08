Sport



Settembre Lucchese Juniores, il Real Forte Querceta è già classificato

mercoledì, 28 agosto 2019, 12:34

Due sfide a suon di gol a San Macario per la terza giornata del Settembre Lucchese dedicato alla categoria Juniores. C'è anche il primo verdetto, con il Real Forte Querceta che, grazie al successo ottenuto contro il Castelnuovo Garfagnana, si qualifica per i quarti di finale. Un successo netto, ma arrivato solo nell'ultima parte di gara dopo che i garfagnini erano rimasti pienamente in partita.

Nella prima gara invece primi tre punti per il Camaiore che già nel primo tempo dimostra la sua superiorità nei confronti dei Giovani Calcio Vinci e poi dilaga nella ripresa. Ora la squadra di Milani è tornata in corsa per la qualificazione ai quarti.

Pol. Camaiore - Giovani Calcio Vinci 7-1

POL. CAMAIORE CALCIO: Mariani, Faina, Iacomini, Paoli, Giannini, Bresciani, Bicicchi, Pacini, Dal Lago, Papi, Luisotti. A disp.: Pardini, Marianelli, Gallico, Dati, Bertilotti, Vizzoni, Giacone. All.: Walter Milani

GIOVANI CALCIO VINCI: De Tommasi, Tabet, Squarci, Mazzanti, Palaj, Neri, Macelloni, Celentano, Calafiore, Bianconi, Sigillo. A disp.: Giunti Alessio, Maltinti, Bertelli Niccolò, Giunti Lorenzo, Allegri, Bertelli Stefano. All.: Roberto Lucchesi

ARBITRO: D'Elia di Lucca

RETI: 12' pt. Dal Lago (C), 21' pt. Paoli (C), 35' pt. Dal Lago (C), 38' pt. Palaj (V), 1' st. Paoli (C), 13' st. Luisotti (C), 34' st. e 36' st. Marianelli (C)

Il Camaiore dimostra una certa superiorità contro un avversario che è restato in partita nei primi 45 minuti, poi nella ripresa si è completamente arreso alla superiorità degli avversari.

All'8' prima opportunità per il Camaiore con Bicicchi, ma il suo tiro viene respinto alla grande dal portiere De Tommasi, ma al 12' i ragazzi di Mister Milani passano grazie ad un formidabile tiro dalla distanza di Dal Lago che si insacca all'incrocio dei pali, al 19' occasione per Luisotti, ma Palaj salva in angolo. Al 21' arriva il raddoppio per i bluamaranto con Paoli che riceve palla, effettua uno stop di petto e batte il portiere da distanza ravvicinata.

Al 35' ancora Dal Lago riceve palla al centro area, tira di prima intenzione e batte per la terza volta il portiere del Vinci. Al 38' su azione da calcio d'angolo, battuto da Bianconi, il Vinci accorcia le distanze grazie ad un colpo di testa di Palaj che fa secco il portiere Mariani

Nella ripresa dopo appena un minuto è ancora Paoli a siglare, la sua doppietta personale, al 12' Bertelli Niccolò conclude verso la porta, ma il suo tiro termina di poco alta sopra la traversa. Al 13' Luisotti realizza il gol del 5 a 1 su calcio di punizione dai 20 metri. Nel finale di partita Marianelli realizza una doppietta, dapprima approfitta di un'incertezza di Squarci in area di rigore, gli ruba palla e supera il portiere Giunti A. e due minuti più tardi entra in area dalla destra e in diagonale batte ancora l'estremo difensore ospite.

Real Forte Querceta - Castelnuovo Garf. 5-2

REAL FORTE QUERCETA: Balestri, Andreazzoli, Giuliani, Rombi, Cervia, Da Prato, Ballani, Pieretti, Pellegrini, Maggi, Dal Poggetto. A disp.: Mariani, Berlenghi, Balduini, Agostini. All.: Luca Mosti

CASTELNUOVO GARF.: Farioli, Dini, Valiensi, Marganti, Galletti, Boggi, Giusti, Telloli, Bosi, Ferri, Turri. A disp.: Berlingacci, Orsetti, Corazza, Cavani, Bertucci, Lucchesi, Morelli, Mori, Micchi. All.: Alessio Bechelli

ARBITRO: Giusti di Lucca

RETI: 23' pt. Marganti (C), 35' pt. Dal Poggetto (RF), 12' st. Ballani (RF), 14' st. Ferri (C), 27' st. Pieretti (RF), 41' st. e 48' st. Dal Poggetto (RF)

Dopo un primo tempo equilibrato, il Real Forte Querceta conquista i tre punti e la matematica qualificazione ai quarti di finale nel finale di gara, infliggendo ai garfagnini un punteggio fin troppo pesante per quello che si è visto in campo

Al 23' del primo tempo sono proprio i ragazzi di Mister Bechelli a passare in vantaggio al termine di una bella azione: lancio preciso dalla tre quarti che scavalca tutta la difesa che trova Marganti che batte il portiere Balestri. Al 35' il Real Forte Querceta raggiunge il pareggio: azione da calcio da fermo colpo di testa di Dal Poggetto che batte il portiere Farioli e sul risultato di 1-1 termina la prima frazione di gioco

In apertura di ripresa grande occasione per i versiliesi, ma Giuliani, su ottimo assist di Pellegrini, calcia incredibilmente a lato. Al 12' però il Real Forte Querceta passa in vantaggio con Ballani che prende palla al limite dell'area e batte il portiere Farioli. Il Castelnuovo però non demorde e dopo appena due minuti perviene al pareggio con Ferri.

Al 27' il Real Forte ancora in vantaggio con un gran tiro dai venticinque metri di Pieretti che passa sotto il corpo di Farioli e si insacca. Nel finale arrivano altre due reti per i versiliesi con Dal Poggetto, al 41' prende palla al limite dell'area e fa partire un tiro che supera il portiere gialloblu e nei minuti di recupero realizza da distanza ravvicinata.