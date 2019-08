Sport



Trofeo Lovari, il grande basket a Lucca. Biglietti in prevendita

sabato, 31 agosto 2019, 23:33

di eliseo biancalana

Le stelle del basket protagoniste al Trofeo Lovari, che si terrà al Palazzetto dello Sport di Lucca il 6 e il 7 settembre. Reyer Venezia, Anadolu Efes, Olimpiakos e Olimpia Milano si sfideranno nel torneo che quest'anno si svolge in coincidenza con il centenario della pallacanestro a Lucca. Il ricavato del Trofeo sarà devoluto in beneficenza. Il programma della manifestazione è stato presentato oggi in conferenza stampa.

Quest'anno l'associazione Amici della Pallacanestro – Luca Del Bono onlus è riuscita a portare a Lucca un parterre di squadre di altissimo livello. La Pallacanestro Milano è la squadra più titolata d'Italia e una delle più vincenti in Europa: vanta infatti 28 scudetti, 6 Coppe Italia, 3 Supercoppe e, a livello internazionale, 3 Coppe dei Campioni, 3 Coppe delle Coppe, 2 Coppe Korac e una Coppa Intercontinentale. L'Anadolu Efes Spor Kulubu di Istanbul è la squadra più titolata della Turchia con all'attivo ben 14 campionati vinti, 10 coppe nazionali e la Coppa Korac nel 1996. L'Olympiakos S.F.P. è uno dei principali club greci, con 12 campionati nazionali vinti, 9 coppe di Grecia e 3 coppe dei campioni. Infine la Reyer Venezia ha vinto quattro scudetti nazionali, l'ultimo dei quali nella scorso stagione. La prima sfida è in programma per venerdì 6 settembre alle 18.30 e vedrà scendere in campo i greci dell'Olympiakos contro l'Olimpia Milano. Alle 21 sarà invece la volta dei turchi dell'Anadolu e dei campioni d'Italia del Venezia. Sabato 7 settembre si giocherà alle 18.30 la finale per il terzo e quarto posto, mentre alle 21 si terrà la finalissima.

Il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e l'assessore comunale allo sport Stefano Ragghianti hanno espresso soddisfazione per il valore della competizione sportiva. La presidente dell'associazione Amici della Pallacanestro – Luca Del Bono onlus, Patrizia Pecchia, ha ringraziato il comune e la Fondazione cassa di risparmio di Lucca per il sostegno al Trofeo Lovari, giunto ormai alla sua sesta edizione. "Noi continuiamo a divertirci nell'allestimento di questa iniziativa" ha detto la presidente, che ha sottolineato la "passione" che spinge i soci della onlus a impegnarsi per realizzare l'evento sportivo a favore della città. Concetto ribadito anche dai soci Florenzo Storelli e Salvatore Ricci. È stato inoltre reso noto che i quattro allenatori delle squadre partecipanti al Trofeo terranno a Lucca una clinic e che i giocatori faranno visita sabato 7 settembre al reparto di pediatria dell'ospedale San Luca.

Sono già attive le prevendite. I biglietti possono essere comprati all'Ego Wellness Resort di Sant'Alessio, alla pasticceria bar Stella, alla Cremeria Opera, a Chrono Bikes, al bar Zebar e al bar "Da Fede". Per gli under 14 l'ingresso è gratuito, il biglietto giornaliero viene 20 euro, l'abbonamento per l'intero Trofeo 30 euro, l'abbonamento con gadget per ragazzi dai 14 ai 18 anni 10 euro.