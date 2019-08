Sport



Trofeo Lovari: l'Olimpia Milano prende il posto del Pistoia Basket

mercoledì, 21 agosto 2019, 16:06

In un anno speciale per la pallacanestro a Lucca, l’anno in cui ricorre il suo centenario, il Trofeo Lovari diventa tra i tornei di precampionato più interessanti di Europa.

A Lucca, le stelle del basket, illuminano il cielo di settembre, e sono la Reyer Venezia, l’Anadolu Efes (Turchia), l’Olimpiacos (Grecia), l’Olimpia Milano.

Il 6 e 7 settembre il parquet del Palazzetto dello Sport – rinnovato proprio grazie anche al ricavato delle scorse edizioni del Lovari – sarà quindi inaugurato in maniera davvero eccellente dalle quattro squadre che misureranno il loro stato di forma fisico-atletica accendendo il pubblico lucchese che come sempre accorrerà folto e numeroso.

Uno spettacolo dello sport, il Trofeo Lovari, importante anche per i suoi fini benefici: l’intero ricavato, infatti, viene devoluto ad opere ed interventi a sostegno dello sport del basket e delle sue infrastrutture, per la città di Lucca e i suoi cittadini. Questo grazie all’Associazione Amici della Pallacanestro – Luca Del Bono Onlus, che dedica energie e determinazione alla tutela e allo sviluppo dello sport della pallacanestro a Lucca.

La Pallacanestro Olimpia Milano è la squadra più titolata d'Italia e una delle più vincenti in Europa. Vanta infatti 28 scudetti, 6 Coppe Italia, 3 Supercoppe e, a livello internazionale, 3 Coppe dei Campioni, e altrettante Coppe delle Coppe, 2 Coppe Korac e una Coppa Intercontinentale È l'unica squadra italiana ad aver vinto, almeno una volta, ogni tipo di competizione ufficiale.L'Olimpia targata Ettore Messina offre un “piatto ricchissimo” al Lovari e non solo.Sono 14 gli uomini a disposizione col doppio obiettivo dello scudetto e la conquista dei playoff di Eurolega. A dettare i ritmi un motivatissimo Sergio Rodriguez, ( colpo dell’estate), insieme a Shelvin Mack, direttamente dall’Nba americana.Nel frattempo, prima di approdare al Lovari, i Campioni d’Italia del Venezia stanno ultimando la loro preparazione atletica sulle Dolomiti, pronti a fare tripletta in campionato e soprattutto a giocarsi Supercoppa ed Eurocup. Di assoluto interesse e grande curiosità, per tutto il pubblico di Lucca e non solo, sarà la possibilità di assistere al confronto “live” con due altrettanto grandi squadre internazionali, l’Efes turca e l’Olimpiacos greca. L'Anadolu Efes Spor Kulübü, di Istambul, è la più titolata della Turchia con 14 campionati vinti, 10 coppe nazionali, e la Coppa nel 1996; partecipa regolarmente all’Eurolega. Nel 2000 il club è arrivato fino alle Final Four, risultato replicato nel 2019, dove perde la finale contro il Cska Mosca. L'Olympiakos S.F.P. è uno dei principali club greci di pallacanestro, avendo vinto dodici campionati nazionali, nove Coppe di Grecia, e tre Coppe dei Campioni. Nel 2013, battendo il Real Madrid 100-88, diviene la prima squadra greca a vincere consecutivamente due Coppe dei Campioni.

Tutti pronti, quindi, per godersi uno spettacolo non replicabile con queste straordinarie premesse. Presto verranno comunicate le prevendite del Trofeo Lovari, , che animerà Lucca e il Palatagliate il prossimo 6 e 7 settembre.

TROFEO LOVARI: IERI E OGGI ( dal sito www.amicidellapallacanestro.it)

La prima edizione fu nel 1960 con l’idea, allora come ora, di portare la pallacanestro di alto livello in città e, al tempo stesso, di promuovere Lucca dal punto di vista turistico. Vennero allestiti i campi in zone particolarmente suggestive come la piazza dei Servi, il chiostro del Duomo di San Martino, il Caffè delle Mura, che ottennero un buon afflusso di pubblico e, soprattutto, tanto successo.

La crescita del Trofeo Lovari è sempre andata di pari passo con quella del movimento cestistico; per circa 30 anni sono scesi sul parquet di Lucca i più grandi personaggi del basket che hanno infiammato il pubblico presente.

Ad un certo punto, purtroppo, lo stop.

Una pausa certo non breve - più di 20 anni- ma pur sempre solo una pausa.

Infatti, dal 2015 gli Amici della Pallacanestro – Luca Del Bono Onlus hanno finalmente ridato lustro ed attenzione a questo trofeo di pallacanestro, reinserendolo nelle manifestazioni del Settembre lucchese.

In sole 5 edizioni è diventato uno dei trofei più importanti del precampionato, la cui partecipazione è molto ambita dalle squadre del massimo campionato italiano e richiama pubblico da tutta Italia…e forse, dall’edizione 2019, anche da tutta Europa!

Foto di RICCARDO BONUCCELLI -ASKTHEPIXEL