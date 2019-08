Sport



Verso la nuova serie D: quattro le lucchesi impegnate

martedì, 13 agosto 2019, 21:06

L’estate si avvia verso la conclusione e se per la maggior parte di chi ci sta vicino ciò non rappresenta esattamente motivo di entusiasmo ciò non si può dire degli appassionati di calcio. Molti campionati esteri sono già iniziati, le divisioni professionistiche italiane sono in procinto di cominciare la nuova stagione ma l’attesa più grande (o più lunga, se vogliamo metterla così) riguarda gli appassionati del calcio dilettantistico e della Serie D. Il 1 settembre infatti si disputerà la prima giornata della quarta divisione italiana. Nove gironi di un numero variabile di squadre, da 17 a 20; 9 promozioni più i play-off e un gran numero di squadre impegnate, alcune promosse per la prima volta a questi livelli, altre squadre dalla ricca storia recente o passata che proveranno a risalire la china e a ritornare nel professionismo. Il caso più significativo è quello del Palermo, ma altre realtà includono Messina, Foggia (anch’essa discesa dalla B), Taranto e… Lucchese.

Conosciamo tutti le vicende della squadra della nostra provincia, penalizzata lo scorso anno di addirittura 23 punti e pure incredibilmente salva ai play-out salvo poi non iscriversi al campionato successivo ed essere quindi relegata in Serie D. Quest’anno i rossoneri proveranno di certo a vincere il campionato, impresa che non sembra infattibile. Nel girone A infatti non ci sono squadre (come ad esempio apparentemente il Palermo nel girone D, o il Parma e il Bari negli scorsi campionati) in grado di “ammazzare” il torneo. Il girone è composto da buone squadre di cui la maggior parte con diverse chance di raggiungere i playoff che determineranno l’ordine di ripescaggio nel caso molto probabile in cui una o più squadre di C non riescano a iscriversi al campionato.

Nel girone A oltre alla Lucchese vi saranno anche il Ghiviborgo, la squadra rappresentante i paesi di Ghivizzano e Borgo a Mozzano, il Real Forte Querceta e il Seravezza: ciò farà si che le squadre lucchesi impegnate saranno addirittura quattro. In particolare sarà da seguire il cammino del Seravezza: l’anno scorso la squadra terminò addirittura terza, a 65 punti dietro a Pianese e Ponsacco nel Girone E e perse nei playoff 3-1 contro il Gavorrano. Il Ghiviborgo, dal canto suo, dopo annate travagliate è tornato a disputare un campionato di livello terminano lo stesso girone al settimo posto con 60 punti. Il Real Forte Querceta, squadra fondata solo qualche anno fa dalla fusione tra l’US Forte dei Marmi e il Querceta, cercherà invece di fare meglio della scorsa stagione (13° posto) e di tornare ai fasti dell’anno prima in cui concluse quarta.

Insomma, con così tante squadre il campionato è davvero da seguire: la serie D unisce il calcio di buon livello alla dimensione locale che manca nei campionati professionistici. Buona Serie D a tutti!