A Lucca dal 27 al 29 settembre tre giorni di boxe di alto livello

lunedì, 23 settembre 2019, 11:33

Gli "shoot-out" decisivi per la qualificazione dell'Aquila S. Anna e del Lido di Camaiore alle semifinali insieme a Academy Porcari e Forte dei Marmi

lunedì, 23 settembre 2019, 11:29

Il pilota lucchese nel fine settimana appena passato è stato il mattatore del penultimo impegno della stagione, con il quale si è aggiudicato il suo quinto titolo in carriera con un'altra prestazione di forza alla guida della Porsche 991 GT3 curata da ZRS

lunedì, 23 settembre 2019, 10:47

In un Palamartini gremito di spettatori come nelle grandi occasioni, la Pantera Lucchese cala il suo biglietto da visita con buoni presagi in vista del prossimo campionato di serie C, aggiudicandosi il 1.o Memorial Alberto Tognocchi, accompagnata dall'entusiasmo dei suoi tifosi

domenica, 22 settembre 2019, 18:10

Terza di campionato da dimenticare per il Tau Calcio, che perde in casa per 2 a 0 contro il Fratres Perignano. Pochi tiri in porta per la formazione amaranto, che non può contare su Antoni e Michelotti, entrambi infortunati

domenica, 22 settembre 2019, 10:03

Nel remake della sfida andata in scena tre giorni fa al Palatagliate, il Basket Le Mura Lucca si aggiudica per 72-88 il test esterno contro la Virtus Bologna

sabato, 21 settembre 2019, 19:45

Domani giornata piena di volley al Palamartini di S.Marco per un quadrangolare che assegnerà il 1° Memorial Alberto Tognocchi. La società della Pantera Lucchese ha fortemente voluto questo torneo per ricordare una grande persona, un bravo coach che ha lasciato un vuoto fra tutti coloro,e sono tanti, che lo hanno...