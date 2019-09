Sport



Al campo Martini una corsa per Vincenza

lunedì, 23 settembre 2019, 19:11

L’Asd Marciatori Marliesi in collaborazione con l’Asd Canapino e Marciatori Antraccoli organizzano, sabato prossimo 28 settembre dalle ore 9 alle 18 presso il Campo Scuola Moreno Martini in via delle Tagliate a Lucca, una manifestazione che unisce ancora una volta lo sport con la solidarietà, la seconda edizione della “10 x 1 ora - Una corsa per Vincenza - 1° Memorial Marino Nelli”.

Una corsa non competitiva, ma che nonostanto il non agonismo diretto, vedrà ogni atleta munito ugualmente del chip per la misurazione dei chilometri percorsi in pista a cura di Crono Run. Sarà comunque una gara finalizzata alla raccolta fondi per consentire all'ex maratoneta della nazionale italiana Vincenza Sicari, una cura/diagnosi.

<<Questa corsa – spiegano gli organizzatori – quest’anno è intitolata a ricordo di un nostro podista, al compianto Marino Nelli, scomparso in un incidente stradale a soli 48 anni, che ci ha spronato nella scorsa edizione e si è fatto in quattro per partecipare con una propria squadra. Ci manca il suo sorriso e la sua goliardia per questo lo vogliamo omaggiare ricordandolo>>.

Ricordiamo Vincenza Sicari (classe 1979) è un'ex mezzofondista e maratoneta della squadra azzurra italiana. Nel 2008 prese parte ai Giochi Olimpici di Pechino, dove arrivò ventinovesima nella maratona. Il suo miglior risultato internazionale (senza contare le maratone del circuito IAAF) lo ottenne ai Giochi del Mediterraneo del 2005 quando si classificò sesta nei 10 000 metri. Nel suo palmares anche: oro ai campionati italiani assoluti di atletica leggera dei 10 000 metri, oro al Meeting Internazionale Città di Velletri sui 3000 metri piani; record dei campionati 2006, oro alla Maratona di Firenze e oro alla Maratona di Torino. Dal 2013 soffre di una malattia degenerativa senza precisa diagnosi che l'ha portata alla paralisi con l'inevitabile abbandono delle gare, costringendola a rimanere a letto. La malattia ha portato la Sicari a interpellare diversi ospedali e sottoporsi a diversi ricoveri, ma nessun esame obiettivo ha trovato le cause delle paralisi agli arti inferiori.

Tornando alla “10 x 1 ora”, è principalmente una corsa a squadre ognuna di esse composta di 10 atleti con il primo frazionista che partirà alle ore 9 e l’ ultimo alle 18, ma si può correre anche da singoli scegliendo un ora nello stesso periodo di tempo. Il costo iscrizione è di 8 euro ad atleta inserito in una squadra, mentre di 10 euro per gli atleti singoli. Al momento vi è anche un atleta che correrà tutte le ore Roberto Falcini di Firenze (classe 1950, corre per la Silvano Fedi di Pistoia). Attualmente le squadre iscritte 16: Colognora di Compito, Marciatori Marliesi (2 squadre), Atletica Porcari (3 squadre); Seventies, Chitarrino, Camigliano, Villa Basilica, Lucca Marathon, Le canapine (2 squadre femminili), Antraccoli (3 squadre); in via di definizione altre tre: The Bird in the Word (Alpi Apuane); Pcmc Canapino (maschile) e Altopascese. Speaker ufficiali i competenti e professionali commentatori Marco Rovai e Linauro Gori. Inoltre sarà in gara anche un addetto ai lavori nel mondo della corsa non competitiva l'attuale presidente del Trofeo Podistico Lucchese Vinicio Marchetti. Alla corsa saranno presenti la famiglia di Marino Nelli, la sorella Rita consigliere del Comune di Lucca, la moglie e la figlia.

Per informazioni: face book: @10x1oraVincenza; email: unacorsapervincenza@gmail.com; telefono: (Claudio Landucci) 0583.407325.