Al Cgc Capezzano basta un pari per qualificarsi nel Settembre Lucchese

lunedì, 2 settembre 2019, 12:17

Domenica calcistica dedicata alla categoria Allievi per il Settembre Lucchese 2019. Si completa il secondo turno di gare e dopo Margine Coperta e Tau nel girone A e dell'Atletico Lucca nel B, stavolta erano di scena i gruppi C e D con il Cgc Capezzano che accede anch'esso alla fase ad eliminazione diretta. Più complessa invece la situazione nel girone D dove il Ghivizzanoborgo supera la Pieve San Paolo e torna a sperare nella qualificazione.

CGC Capezzano P.re - Folgor Marlia 1-1

CGC CAPEZZANO P.RE: Leone, Braccini, Meucci, Ramku, Biasci, Da Mommio, Carfora, Nacci, Sbrana, Checchi, Martinelli. A disp.: Azioni, Baroni, Monfardini, Belluomini, Del Carlo. All.: Elvira Pitanti

FOLGOR MARLIA: Fredianelli, Fontanini, Lorenzini, Petroni, Zanella, Conti, Franco Alessandro, Micheletti, Romagnoli, Tuzi, Franco Lorenzo. A disp.: Giannotti, Del Sorbo, Mazzoni, Antoni, Culicchi, Bambini, Leli, Mattei, Da Valle. Allenatore Carlo Marchi

ARBITRO: D'Elia di Lucca

RETI: 5' st. Nacci (C), 30' st. Micheletti su rig. (F)

Con questo pareggio il CGC Capezzano si qualifica ai quarti di finale, mentre sarà decisiva la gara di sabato prossimo, 7 settembre, tra Pescia e Folgor Marlia per determinare la seconda squadra che accederà ai quartiin questo girone C.

Primo tempo di marca versiliese, contro una Folgor Marlia ben figura agendo prevalemtemente di rimessa. Al 3' Sbrana dalla sinistra per Da Mommio che colpisce di testa, ma Fredianelli è attento e blocca. Al 25' conclusione di Checchi para senza particolari problemi l'estremo difensore della Folgor.

Al 26' bel lancio in profondità di Carfora per Checchi, bravo Fredianelli ad anticipare il n° 10 versiliese con i piedi, al 31' su una discesa sulla destra di Carfora, il portiere intercetta, ma è bravo il capitano della Folgor Conti a sventare la minaccia, al 38' para ancora Fredianelli su conclusione di Checchi

In apertura di ripresa il Capezzano trova il meritato gol del vantaggio con Nacci che è bravo nello stoppare in area la palla, a girarsi e di sinitro battere Fredianelli. Al 15' palla filtrante per Checchi, ma Fredianelli effettua una bella parata, al 30' la Folgor ottiene un calcio di rigore che Micheletti realizza. Al 35' su un traversone dalla destra interviene Meucci in spaccata con palla di poco a lato. Infine al 37' altra occasione per il CGC Capezzano con Monfardini che tutto solo davanti alla porta "spara" alto.

Ghivizzanoborgo-Pieve San Paolo 1-0

GHIVIZZANOBORGO: Tozzini, Tardelli, Barbi, Venanzi, Pirna, Bucsa, Biagioni, Milanesio, Bonini, Giovannetti, Boggi. A disposizione Grilli, Mariani, Baldi, Petri, Serradimigni, Graziani. Allenatore Iliano Biagioni

PIEVE SAN PAOLO: Grazzini, Tuccori, Nieri, Romeo, De Cesari, Pellegrini G., Pellegrini I., Mecchi, Paladini, Giusti, Spadavecchia. A disposizione Bellucci, Fortini, Huryk, Sebastiani, Fiorita, Spinetti. Allenatore Marco Maffei

ARBITRO: Sbranti di Lucca

RETE: 24' st. Giovannetti (G)

Un match equilibrato, deciso nella ripresa da un tap in ravvicinato di Giovannetti, che riapre le speranze di qualificazione del Ghivizzanoborgo, sconfitto nella prima partita dal Lido di Camaiore. Debutto amaro per la Pieve San Paolo nel torneo, ma c'è la conferma della forza del gruppo guidato da Marco Maffei, che punta senza mezzi termini alla vittoria nel campionato provinciale.