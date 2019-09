Sport



Al Palamartini il quadrangolare in memoria di Alberto Tognocchi

sabato, 21 settembre 2019, 19:45

di Valter Nieri

Domani giornata piena di volley al Palamartini di S.Marco per un quadrangolare che assegnerà il 1° Memorial Alberto Tognocchi. La società della Pantera Lucchese ha fortemente voluto questo torneo per ricordare una grande persona, un bravo coach che ha lasciato un vuoto fra tutti coloro,e sono tanti, che lo hanno amato.

Saranno diverse le riflessioni ed i ricordi con un velo di commozione sui volti delle sue ex atlete fra le quali Livia Bartoli,Teresa Farsetti ed Elena Davini per la Pantera Lucchese e Debora Vanuzzo per il Pieve Volley. Fischio di inizio della prima partita alle 9,30 fra la Pantera Lucchese ed il Buggiano. Alle 11,30 la seconda semifinale fra MTK Grosseto e Pieve Volley.

Nel pomeriggio si affronteranno alle 15,30 le due squadre sconfitte per il 3.o e 4.o posto, mentre la finale è in programma alle 17,39 fra le due squadre vittoriose della mattina. Un test importante fra squadre bene organizzate con le carte in regola per essere protagoniste nel prossimo campionato di serie C, con la Pieve che avrà l'unica occasione in stagione di confrontarsi con le altre partecipanti essendo stata inserita nel girone di Firenze.

Fra le tante curiosità degli sportivi che verranno ad assistere a questa giornata vollystica,il ritorno sul parquet della trentasettenne Alessia Bramante,dopo una assenza di cinque anni. La fisioterapista di Marlia si rimette le scarpette pronta a rimarcare la sua classe,il suo gioco misto di tecnica e fisicità. Livia Bartoli, Teresa Farsetti ed Elena Davini dopo aver vinto i play-off con la Lucchese, proseguono il loro cammino a Lucca dopo l'unione in un unico codice Fipav fra Pantera e Lucchese che, da possibili avversarie, hanno preferito unirsi in una unica squadra dal potenziale ancora maggiore.

Questo torneo è anche un test che servirà a Bigicchi e Bonomini per capire lo stato di forma delle loro ragazze e per approfondire la coesione tra le nuove arrivate e le riconfermate. Ruoteranno tutte le componenti della rosa e staremo a vedere fra le quattro bande lucchesi chi verrà trasformata nel ruolo di opposto, l'unica incognita ancora da sciogliere dopo le tante prove in allenamento.