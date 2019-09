Sport



Al Palapellicone i campionati italiani U21 karate Fijlkam

lunedì, 30 settembre 2019, 09:06

In scena come già lo scorso anno, i campionati italiani U21 karate Fijlkam, al Palapellicone i migliori atleti italiani sui tatami di gara per un titolo tanto ambito quanto difficile.



Il periodo, fine settembre, non è l'ottimale per la forma fisica, da poco ripresa la preparazione e gli allenamenti, il Cam Lucca di San Filippo ha schierato 4 atleti importanti che hanno saputo dare filo da torcere agli avversari ma non hanno ottenuto il risultato sperato in 48 nella categoria kata femminile, per i colori rosso/blu hanno ottenuto due turni di gara per la più giovane Rebecca Bozzi, due turni per Asia Gronchi, ancora 2 turni per la new entry Alessia Murro di Sassari e 1 turno più 2 turni nei ripescaggi per Agnese Fanti che per poco non riesce a rientrare tra le prime sette.



Alla manifestazione come preparatore al seguito delle ragazze del Cam Lucca anche Gaia Morbini, oltre ad essere un atleta della società lucchese, segue anche la preparazione degli agonisti.



Piccnini a fine gara ha espresso un pizzico di rammarico, " sapevo perfettamente lo stato di forma delle ragazze, abbiamo deciso di puntare tutto sulle gare del 2020 valutato che, con il quadriennio olimpico, dovranno essere tutte svolte nel primo semestre. Non ottenere un risultato importante lascia sempre e comunque amaro in bocca."