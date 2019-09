Sport



Al Palatagliate l'amichevole BC Lucca - Use Empoli

venerdì, 6 settembre 2019, 09:06

Un nuovo test per i ragazzi di Catalani, chiamati ad un'altra importante prova in questo precampionato.

Al Palatagliate, il Bc Lucca sfiderà in una amichevole l'Use Empoli, squadra forte e navigata, è da qualche anno in Serie B, e in questi anni sono sempre riusciti a veleggiare nei piani alti della classifica, a Lucca si presenteranno con un roster decisamente giovane con una media di poco superiore ai 20 anni.

L'Use Empoli è reduce da un amichevole giocata contro il Basket Golfo Piombino e terminata con una bella vittoria, imponendosi negli ultimi due quarti maturando un finale di 90/65.

Con questa partita il Bc Lucca chiude un trittico di amichevoli di precampionato, ricordiamo la prima, giocata con Montecatini e vinta per 68/76, mentre la seconda partita casalinga contro il Pino Dragons è andata meno bene per il Bc Lucca, ne è infatti uscito sconfitto, 70/91 il finale, ma è comunque stata un amichevole ricca di spunti, malgrado alcune assenze importanti, come Vico, recuperato però per la partita di Domenica 8 settembre Petrucci e Okiljevic.

Per il prossimo fine settimana è invece in programma la partecipazione al Memorial Francesco Scali in quel di Piombino, dove troverà nuovamente come avversario l'Use Empoli, al quale si aggiungeranno il Basket Cecina di coach Roberto Russo e il Basket Golfo di Piombino.

L'appuntamento per tutti gli appassionati e tifosi è fissato per domenica 8 settembre alle 18:30 al Palasport.