Sport



Al via i campionati di calcio Aics

mercoledì, 4 settembre 2019, 17:55

Con la riunione dell'assemblea delle società di prima e seconda serie che si è tenuta lunedì 2 settembre all’impianto sportivo di Nozzano Castello ha preso ufficialmente il via la 38^ edizione dei campionati AICS.

La riunione, come ogni anno, si riunisce preliminarmente per ufficializzare le decisioni riguardanti i campionati, il loro svolgimento, le normative che li regolano.

Il prossimo 9 settembre sarà la volta delle Società di 3° e 4° serie.

Le Società partecipanti al campionato sono settantatre suddivise in 4 serie con promozioni e retrocessioni.

Il campionato inizia il 14 settembre per i dilettanti 1° serie mentre il 21 settembre sarà la volta dei campionati di terza e quarta serie.

Sabato 7 settembre avrà inizio la Coppa di Lega, manifestazione alla quale devono partecipare tutte le Società iscritte.

Anche in quella occasione l’Aics renderà omaggio alla memoria di Sauro Martinelli arbitro effettivo di 590 partite, presidente e designatore del settore tecnico arbitrale per molti anni. In tutti i campi si osserverà un minuto di raccoglimento.

Di seguito le gare del primo turno della coppa di lega:

GARE DEL 7/8/9/10 SETTEMBRE –

PRIMO TURNO PRELIMINARE DILETTANTI I e II SERIE

BADIA DI CANTIGNANO LOGIMEC S.R.L.-COLOGNORA VALLERIANA

** Sabato 7 settembre ore 15.00 GUAMO

FIDELITAS PORCARI B-BAR-SPORTING RUGHI

** Sabato 7 settembre ore 16.00 PORCARI PADULE

GATTI RANDAGI-CASTELVECCHIO PASCOLI

** Sabato 7 settembre ore 16.00 CASTELVECCHIO PASCOLI

CAMIGLIANO 95 OSTERIA CANAPINO-MONTUOLO AMATORI

** Sabato 7 settembre ore 16.00 GRAGNANO

ATLETICO PENAROL- DINAMO DEZZA LA STREPITOSA

** Sabato 7 settembre ore 16.00 BOLOGNANA

LOKOMOTIVIADIPIETRETO-DEL.CA CALCIO

** Martedi 10 settembre ore 21.15 CHIESINA UZZANESE

VALFREDDANA-DIECIMO A.C.

** Sabato 7 settembre ore 16.00 MONSAGRATI

DONATORI DI SANGUE SEGROMIGNO-AQUILA NOZZANO 1982 RO.EN s.r.l

** Sabato 7 settembre ore 15.00 SEGROMIGNO IN MONTE

PIANO DI COREGLIA TOSCOPAPER-TASSO ALCOLICO

** Sabato 7 settembre ore 16.00 PIANO DI COREGLIA

MASSA MACINAIA-BARGA

** Sabato 7 settembre ore 16.00 MASSA MACINAIA

FORNOLI 1999-MONTE SAN QUIRICO

** Sabato 7 settembre ore 16.00 FORNOLI

FOLGORE PIANO DELLA ROCCA-GALLICANO AMATORI

** Sabato 7 settembre ore 15.00 GIOVIANO

RICCIANO SAN FRANCESCO-GRUPPO STORICO

** Lunedi 9 settembre ore 21.00 PIETRABUONA

SANTA MARIA DEL GIUDICE-ATHLETIC AMATORI VALDOTTAVO BAR CELETRA

** Sabato 7 settembre ore 16.00 SANTA MARIA DEL GIUDICE

CHIESINA 2010 ammessa II turno